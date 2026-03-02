EU no atacaría deliberadamente una escuela en Irán, afirma Rubio

Estados Unidos negó haber atacado de forma deliberada una escuela en Irán, luego de que medios estatales iraníes reportaran más de 160 muertos en un bombardeo ocurrido el sábado en la ciudad de Minab.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las fuerzas estadunidenses “no atacarían deliberadamente una escuela” y señaló que, en caso de tratarse de una operación atribuida a su país, el Departamento de Defensa investigaría los hechos.

El ataque, según la prensa estatal iraní, ocurrió en una escuela primaria para niñas en la ciudad sureña de Minab y sería el incidente más mortífero desde el inicio de la actual ofensiva aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Rubio declaró ante periodistas en Washington que “el Departamento de Guerra lo investigaría si se tratara de un ataque nuestro”, al ser cuestionado sobre la responsabilidad del bombardeo. Añadió que Estados Unidos no tiene como objetivo instalaciones civiles.

Hasta el momento, el Pentágono y el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no han emitido un posicionamiento detallado sobre el incidente. Durante el fin de semana, el Mando Central informó que se encontraba “investigando” denuncias de posibles daños a civiles derivados de las operaciones militares en curso.

Por su parte, el embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Danny Danon, fue consultado sobre el ataque que medios iraníes atribuyeron a Israel y Estados Unidos. Danon señaló que existen versiones contradictorias y mencionó reportes que apuntan a que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podría estar involucrado en el hecho.

El incidente fue condenado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como por la activista educativa y Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, los ataques deliberados contra escuelas, hospitales u otras instalaciones civiles pueden constituir crímenes de guerra.

La actual escalada comenzó el sábado con ataques contra Teherán y se ha extendido con represalias de Irán, en un intercambio de acciones militares que mantiene en tensión a la región.

