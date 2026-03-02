Atacan con drones la embajada de EU en Riad, Arabia Saudita

La Embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada con drones la madrugada de este martes, lo que provocó un incendio y daños materiales, informó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

En una publicación en la red social X, el Ministerio de Defensa saudita señaló que, de acuerdo con una evaluación inicial, dos drones impactaron contra la sede diplomática, lo que derivó en un incendio menor y afectaciones materiales en el inmueble.

Testigos citados por agencias internacionales reportaron una fuerte explosión en las primeras horas del martes y la presencia de llamas en el edificio. También se observó humo negro sobre el Barrio Diplomático de Riad, donde se ubican diversas misiones extranjeras.

Una fuente cercana al ejército saudí indicó a la AFP que la defensa aérea del reino interceptó cuatro drones que tenían como objetivo esa zona de la capital. Mientras que Reuters no pudo confirmar de inmediato las circunstancias exactas del incidente.

De acuerdo con dos personas familiarizadas con el hecho, no se reportaron personas lesionadas, ya que el edificio se encontraba vacío al momento del ataque. Una fuente sostuvo que el incendio fue de alcance limitado.

Ni la oficina de medios del gobierno saudí ni un portavoz de la embajada estadunidense respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Alerta a ciudadanos estadounidenses

Tras el incidente, la representación diplomática de Washington pidió a ciudadanos estadunidenses en Riad, Yeda y Dhahran permanecer en sus domicilios y evitar acudir a la embajada “hasta nuevo aviso debido a un ataque contra el local”.

La sede diplomática indicó que continúa evaluando la situación y mantiene coordinación con autoridades saudíes.

Escalada regional tras ataques contra Irán

El ataque se produce en medio de una escalada en Medio Oriente, luego de que el sábado comenzara una operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde entonces, autoridades de países del Golfo han informado sobre ataques con misiles y drones iraníes contra estados que albergan bases estadunidenses. Arabia Saudita reportó la intercepción de proyectiles dirigidos contra infraestructura estratégica, incluido el aeropuerto internacional de Riad y una base aérea con presencia militar de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades saudíes no han atribuido formalmente el ataque contra la embajada a un actor específico. Tampoco se ha emitido una postura oficial inmediata por parte del gobierno estadounidense sobre la autoría del incidente.

RLO