Ecuador anuncia operaciones antidrogas con Estados Unidos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el inicio de “operaciones conjuntas” contra el narcotráfico con Estados Unidos y otros aliados regionales.

El mandatario informó en la red social X que esta coordinación marca una “nueva fase” en la estrategia de seguridad de su gobierno, enfocada en combatir a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y la minería ilegal.

Noboa no detalló si las acciones incluirán el despliegue de personal estadounidense en territorio ecuatoriano ni el alcance operativo de la cooperación.

Contexto regional y vínculo con México

El anuncio ocurre una semana después de la muerte de “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del Ejército mexicano. Autoridades ecuatorianas han señalado previamente la relación entre grupos criminales locales y organizaciones extranjeras dedicadas al tráfico de cocaína.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por el gobierno ecuatoriano, alrededor del 70% de la droga que sale de Colombia y Perú —principales productores de cocaína— transita por territorio ecuatoriano, lo que ha incrementado la disputa entre organizaciones criminales.

Esa confrontación ha derivado en un aumento sostenido de homicidios en el país durante los últimos años.

Toque de queda en cuatro provincias

El gobierno ecuatoriano informó que del 15 al 30 de marzo se aplicará un toque de queda nocturno en cuatro de las 24 provincias del país: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

Guayas alberga el puerto de Guayaquil, uno de los principales puntos de salida de cargamentos ilícitos hacia mercados internacionales.

El ministro del Interior, John Reimberg, declaró que las medidas buscan contener la violencia vinculada al crimen organizado.

Cooperación bilateral en seguridad

Ecuador y Estados Unidos mantienen acuerdos de cooperación en materia de seguridad que se han fortalecido desde la llegada de Noboa al poder en 2023.

En diciembre pasado, autoridades confirmaron el envío de personal militar estadounidense al puerto de Manta, en la costa suroeste del país. El gobierno ecuatoriano no precisó el número de elementos ni la duración de su estancia.

En 2025, un referendo impulsado por el Ejecutivo rechazó la instalación de bases militares extranjeras permanentes, como la que operó en Manta entre 1999 y 2009.

Hasta el momento, el gobierno no ha difundido detalles adicionales sobre la estructura operativa de las acciones conjuntas ni los recursos destinados a esta nueva fase de cooperación.

