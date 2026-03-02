Irán 'cierra' el estrecho de Ormuz; pone en riesgo 20% del petróleo mundial

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y advirtió que atacará cualquier embarcación que intente atravesarlo, según medios estatales iraníes.

Un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria afirmó que la vía marítima quedó bloqueada y que las fuerzas iraníes abrirán fuego contra cualquier buque que intente cruzar.

El estrecho está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la marina regular incendiarán esos barcos”, declaró Ebrahim Jabari, asesor del comandante en jefe de la Guardia, de acuerdo con reportes difundidos por medios oficiales.

Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es considerado la principal ruta de exportación de crudo a nivel global. Conecta a los mayores productores del Golfo Pérsico —Arabia Saudita, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos— con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

En su punto más angosto, la vía tiene aproximadamente 33 kilómetros de ancho. Por este corredor transita cerca del 20% del consumo diario mundial de petróleo, según estimaciones del mercado energético.

El anuncio representa la advertencia más explícita de Teherán desde que comunicó el sábado a embarcaciones comerciales su intención de bloquear la ruta como represalia por acciones militares recientes.

Escalada regional tras ataques de Estados Unidos e Israel

El cierre ocurre después de ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní. En paralelo, el presidente Donald Trump ofreció apoyo a sectores iraníes para un eventual cambio de gobierno.

Como respuesta, Irán lanzó misiles contra países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses, entre ellos Qatar, Kuwait y Baréin. También reportó impactos en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán.

Con esta decisión, Teherán cumple amenazas previas de bloquear el paso marítimo en caso de ataques contra la República Islámica.

Vehículos dañados tras un ataque israelí y de EU a una comisaría de policía en Teherán. Reuters

Impacto en el mercado petrolero

Los mercados energéticos han mantenido la atención en la tensión entre Teherán, Washington y Tel Aviv ante el riesgo de interrupciones en el suministro global.

Un bloqueo efectivo del estrecho podría restringir exportaciones de crudo y gas natural licuado, con efectos inmediatos en los precios internacionales.

El anuncio se produce además en un contexto de disrupciones previas en el transporte marítimo por ataques con drones y misiles atribuidos a milicianos hutíes de Yemen, alineados con Irán, contra buques en el mar Rojo y el golfo de Adén desde 2023.

La evolución de la situación dependerá de la respuesta internacional y de la capacidad de las fuerzas navales que operan en la zona para garantizar la navegación.

RLO