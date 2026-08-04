EU dice que espera un acuerdo sobre Ormuz "muy pronto" y el petróleo cae

Un alto funcionario de Estados Unidos dijo el martes que "hoy o mañana" podría alcanzarse un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima en el centro de las tensiones en Oriente Medio, lo cual hizo caer los precios del petróleo.

Washington y Teherán están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sorpresa contra Irán. Pese a un alto el fuego y un acuerdo preliminar, la diplomacia no ha logrado poner fin al conflicto.

Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho", estimó el martes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, al canal CNBC, algo que había adelantado el día anterior el presidente Donald Trump.

El estrecho de Ormuz, un paso clave para el suministro mundial de petróleo y gas, ha sido el detonante de la reanudación de los combates en julio tras un protocolo de acuerdo firmado en junio.

Irán quiere controlar esta vía y cobrar peajes, algo que no hacía antes de la guerra y a lo que que Estados Unidos se opone con firmeza.

Trump, que había amenazado hace unos días con "golpear muy fuerte" a Irán, dio finalmente marcha atrás el fin de semana y sugirió que un acuerdo estaba próximo, en otro de sus vaivenes recurrentes desde el comienzo del conflicto.

Pero el ministerio de Relaciones Exteriores iraní negó estar negociando con Washington, incluso mientras Trump insistía en que las conversaciones estaban en curso.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el martes los "avances" en las negociaciones con Irán y Omán sobre el aumento del tráfico por Ormuz, cuyas costas bordean el estrecho. "No se ha concluido ningún acuerdo definitivo todavía. Esperamos que esto ocurra muy pronto", afirmó.

Los precios del petróleo se desplomaron ante las renovadas esperanzas de reabrir el estrecho: el precio de referencia del Brent del mar del Norte cayó más de 6%, por debajo de los 79 dólares por barril.

"Acercar a ambas partes"

Catar, mediador en las negociaciones, afirmó que los contactos diplomáticos seguían en marcha, pero que no se preveían conversaciones directas entre Irán y Estados Unidos.

Su líder, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, habló por teléfono con Trump el martes, y Doha señaló que discutieron "los esfuerzos para reducir las tensiones" y "acercar a ambas partes", indicó el palacio catarí en un comunicado.

Los objetivos diplomáticos de Washington incluyen la reapertura de Ormuz y la desnuclearización de Irán, algo que Trump aceptó que podría "llevar un poco de tiempo".

El presidente calificó el lunes a Teherán de falaz por decir que no estaba negociando, y agregó que el contrabloqueo estadounidense de los puertos iraníes se mantendría "a menos que se logre un Acuerdo, o una Rendición Total".

Más de cinco meses después del inicio de una guerra que ha costado a Washington miles de millones de dólares, Irán sigue siendo capaz de lanzar misiles y drones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región, así como contra buques comerciales.

En la madrugada del martes, un carguero no identificado fue alcanzado por un proyectil desconocido en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán. Un miembro de la tripulación está desaparecido, según la empresa de seguridad británica Vanguard Tech.

Irán sigue imponiendo un bloqueo de facto en Ormuz y exige que los barcos coordinen los cruces con sus autoridades.

El sultanato de Omán, que había desatado la ira de Teherán en junio al abrir una ruta alternativa en el estrecho de Ormuz, no se pronunció por el momento.

Ataque en el mar Rojo

Las perturbaciones del tránsito en Ormuz aumentaron la importancia de las rutas marítimas por el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, declararon el 20 de julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudita y atacaron infraestructuras petroleras del reino.

El puerto saudita de Yanbu, en el mar Rojo, le ha permitido a Riad, aliado de Washington, mantener sus envíos a los mercados globales, eludiendo por completo Ormuz. Pero desde que los hutíes anunciaron su bloqueo, han reivindicado ataques contra múltiples buques que, según ellos, lo violan.

El martes, el buque indio MSV Faize Noore Oliya se hundió en el mar Rojo frente a Yemen tras haber sido atacado, dijo a la AFP un funcionario local yemenita.

Las autoridades indias señalaron que los 14 miembros de la tripulación fueron rescatados, mientras que el gobierno de Yemen, reconocido por la comunidad internacional, atribuyó el ataque a los hutíes.

También el martes, un aeropuerto del suroeste de Arabia Saudita, cerca de la frontera con Yemen, suspendió sus operaciones después que los rebeldes hutíes afirmaron haberlo atacado.