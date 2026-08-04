En EU piden ideas “creativas” para “castigar” a Irán

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha solicitado a sus mandos militares desarrollar propuestas "creativas" para incrementar la presión sobre Irán, mientras la Casa Blanca evalúa los siguientes pasos de su estrategia en Medio Oriente, en un contexto marcado por la guerra entre ambos países y por las tensiones diplomáticas que continúan desarrollándose.

Un alto oficial del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), responsable de las operaciones militares en la región, envió un correo a un grupo de analistas militares para solicitarles "formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán", según un reporte de CNN. La petición forma parte de las evaluaciones internas que realizan las autoridades estadounidenses sobre el rumbo de sus operaciones en la región.

El correo electrónico fue anterior a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de lanzar nuevos bombardeos contra Irán, que según él habría sido "el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial", pero que finalmente canceló durante el fin de semana, de acuerdo con lo expresado por el propio mandatario.

Trump asegura que negocia con Irán

Trump aseguró ayer que Estados Unidos negocia "en estos momentos" con Irán, a pesar de la desmentida realizada poco antes por Teherán, y sostuvo que estas conversaciones, que se centran en la reapertura del estrecho de Ormuz, representan "la última oportunidad antes de la decapitación" de la república islámica.

Estamos hablando en estos momentos. Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento", subrayó Trump. "Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación", agregó el presidente estadounidense al referirse a los supuestos contactos con el gobierno iraní.

Irán niega conversaciones con Estados Unidos

Irán, por su parte, afirmó que actualmente no está hablando con Estados Unidos.

"Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", el crucial corredor petrolero, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqai, al rechazar las afirmaciones realizadas por el mandatario estadounidense y precisar cuál es el objetivo de los contactos diplomáticos que mantiene actualmente su país.

Ambos países están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán. Desde entonces, la situación en Medio Oriente continúa marcada por la confrontación y por las declaraciones contrapuestas entre Washington y Teherán, mientras ambas partes mantienen posturas distintas respecto a la existencia de conversaciones directas.

*mcam