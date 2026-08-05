Trump amenaza a Irán: Ormuz se abrirá muy pronto o habrá duros ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz podría concretarse este miércoles, aunque advirtió que Irán será "golpeado muy duramente" si las negociaciones fracasan.

El estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica en el centro de las tensiones en Medio Oriente, se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto en las negociaciones y es el detonante de las nuevas ofensivas de ambos bandos tras el alto al fuego de abril.

Washington y Teherán permanecen en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sorpresa contra Irán. A pesar del alto al fuego y de un acuerdo preliminar, la vía diplomática no ha logrado poner fin al conflicto.

Foto: Reuters.

Trump insiste en que el acuerdo está cerca

Trump declaró el martes que un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz podría concretarse "mañana o pasado mañana" y comentó a periodistas en California que los negociadores "tuvieron un día muy bueno".

Sin embargo, en una entrevista con Fox News aseguró que Irán será "golpeado muy duramente" si el estrecho no se reabre "muy pronto".

Irán busca controlar esta vía marítima y cobrar peajes, algo que no hacía antes de la guerra y a lo que Estados Unidos se opone.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó que exista una negociación con Washington, mientras que Trump insiste en que las conversaciones continúan.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el martes que hubo "avances" en las negociaciones con Irán y Omán, cuyas costas bordean el estrecho, sobre el tránsito por Ormuz.

No se ha concluido ningún acuerdo definitivo todavía. Esperamos que esto ocurra muy pronto", afirmó.

Axios citó, bajo condición de anonimato, a funcionarios regionales y a un funcionario estadounidense sobre un eventual acuerdo de 60 días para garantizar el paso seguro por el estrecho.

Especial.

Persisten la tensión y los ataques en la región

Catar, mediador en las negociaciones, aseguró que los contactos diplomáticos siguen en marcha, aunque por ahora no se prevén conversaciones directas entre Irán y Estados Unidos.

Los objetivos diplomáticos de Washington incluyen la reapertura de Ormuz y la desnuclearización de Irán, un proceso que, según Trump, podría "llevar un poco de tiempo".

Más de cinco meses después del inicio de la guerra, que ha costado a Washington miles de millones de dólares, Irán mantiene la capacidad de lanzar misiles y drones contra objetivos estadounidenses y sus aliados en la región, además de buques comerciales.

Durante la madrugada del martes, un carguero no identificado fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán. Un integrante de la tripulación permanece desaparecido, de acuerdo con la empresa británica de seguridad Vanguard Tech.

Irán mantiene un bloqueo de facto en Ormuz y exige que las embarcaciones coordinen su cruce con las autoridades iraníes.

El sultanato de Omán, que provocó el enojo de Teherán en junio al abrir una ruta alterna en el estrecho de Ormuz, no se pronunció al respecto.

Mar Rojo también resiente el conflicto

Las afectaciones al tránsito por Ormuz incrementaron la importancia de las rutas marítimas del mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, declararon el 20 de julio un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y atacaron infraestructura petrolera del reino.

El puerto saudita de Yanbu, en el mar Rojo, ha permitido a Riad, aliado de Washington, mantener sus envíos a los mercados internacionales sin depender de Ormuz. Sin embargo, desde que los hutíes anunciaron el bloqueo, han reivindicado ataques contra varios buques que, según afirman, violan esa medida.

El martes, el buque indio MSV Faize Noore Oliya se hundió en el mar Rojo, frente a Yemen, tras ser atacado, informó a la AFP un funcionario local yemenita.

Las autoridades de India señalaron que los 14 integrantes de la tripulación fueron rescatados, mientras que el gobierno de Yemen, reconocido por la comunidad internacional, atribuyó el ataque a los hutíes.

Ese mismo martes, un aeropuerto del suroeste de Arabia Saudita, cercano a la frontera con Yemen, suspendió operaciones después de que los hutíes aseguraron haberlo atacado.

Con información de AFP.

*mcam