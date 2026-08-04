Crisis diplomática: Buenos Aires dice que Brasil solicitó la salida del embajador argentino

El Gobierno de Argentina dijo que Brasil solicitó este martes el regreso a Buenos Aires del embajador argentino en ese país, en el marco de la crisis diplomática provocada por los dichos del presidente Javier Milei en contra de su par Luiz Inácio Lula da Silva.

El ejecutivo brasileño comunicó además la decisión de reducir el nivel de representación diplomática bilateral al de "Encargados de Negocios", informó la Cancillería argentina en un comunicado publicado en X el martes por la noche.

La tensión entre los dos gigantes de Sudamérica iba en aumento luego de los repetidos insultos del mandatario ultraliberal contra su par brasileño, al que ha llamado en distintas oportunidades "ladrón" y "corrupto".

De acuerdo con el comunicado emitido por la cancillería argentina, durante la tarde del martes el embajador argentino Guillermo Raimondi fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira.

Este "le comunicó la decisión del Gobierno brasileño de reducir el nivel de la representación diplomática bilateral al nivel de Encargados de Negocios y solicitar su regreso a la República Argentina", dijo la cartera encabezada por el canciller Pablo Quirno.

El comunicado afirma que Argentina "toma nota de la decisión adoptada unilateralmente" por Brasil y que "lamenta su decisión de continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".

La cancillería argentina refirió además diversos "episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países" en el pasado y señaló que siempre eligió no convertir esos intercambios "en un incidente diplomático".

"Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional", señaló.

El conflicto diplomático inició con los dichos de Milei contra Lula hace diez días, cuando asistió en Sao Paulo a la oficialización de la candidatura presidencial del oponente derechista de Lula en las elecciones brasileñas de octubre, Flávio Bolsonaro.

En aquella oportunidad acusó sin pruebas al gobierno de Brasil de "interferencia política" contra Buenos Aires, e insultó sin nombrarlo a Lula y al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

Luego, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino y convocó al embajador argentino para pedirle explicaciones por las "agresiones".

En los últimos días Milei redobló sus críticas a Lula en diferentes entrevistas.