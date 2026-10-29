Vuelo que facilitó la huida de Flávio Bolsonaro fue pagado por un intermediario desde Estados Unidos

El vuelo que permitió la huida de Brasil de Flávio Bolsonaro de Argentina a Florida fue encargado y pagado por un intermediario del sector aeronáutico desde una cuenta en Estados Unidos, dijo este jueves el dueño de la compañía aérea a la AFP.

El derechista Bolsonaro salió de Argentina en la madrugada del miércoles en un jet privado hacia Florida con su familia, luego de que la policía cancelara sus pasaportes en una investigación por presunto lavado de dinero.

Bolsonaro no reconoció su derrota ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo y afirmó que va a "liderar" a la oposición desde Estados Unidos.

¿Quién contrató y pagó el avión?

"A mí me contrató un 'broker' a quien conozco desde hace diez años, que vende vuelos y vive en Estados Unidos", dijo el empresario argentino Luis Grande, dueño de la compañía Baires Fly, que trasladó a Bolsonaro, en un diálogo telefónico desde un departamento que posee en Florida.

Según Grande, el intermediario, cuya identidad se negó a revelar, le transfirió un pago de 150 mil dólares desde una cuenta de su empresa en un banco estadunidense a un banco argentino.

El diario The New York Times publicó este jueves que el avión habría sido contratado por Jason Miller, asesor de Donald Trump. La Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto.

Grande aseguró que no conoce al contratante del intermediario y que este le dijo que tampoco lo conocía antes de la operación.

La información sobre el "broker", que tiene doble nacionalidad argentina y estadunidense y vive en Florida, fue adelantada el miércoles por el diario argentino Perfil, con base en fuentes anónimas.

Así fue la huida de Bolsonaro de Brasil

Bolsonaro cruzó por tierra de Brasil a Argentina en la noche del martes y poco después despegó desde la ciudad fronteriza de Puerto Iguazú, según las autoridades argentinas.

Aún se desconoce cómo llegó desde Brasilia hasta la zona de frontera.

Medios argentinos afirmaron que Bolsonaro habría entrado al aeropuerto en una camioneta filmada por canales de televisión, pero una fuente aeronáutica dijo a la AFP que para ese momento ya había subido al avión tras ingresar por otro acceso.