Estudio dice en que meses nacen los bebes más inteligentes

¿El mes en que nace un niño puede influir en su inteligencia y desempeño escolar? Esa fue la pregunta que se planteó un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, quienes identificaron diferencias significativas en el desarrollo cognitivo de los niños según el momento del año en que nacieron.

El análisis, basado en un seguimiento prolongado, reveló patrones que han abierto el debate sobre el impacto de factores sociales y académicos tempranos.

De acuerdo con los resultados del estudio, los niños nacidos entre octubre y diciembre tienden a obtener mejores puntuaciones en pruebas de inteligencia, así como un rendimiento superior en habilidades cognitivas como la resolución de problemas, el razonamiento y la comprensión. Estas ventajas también se reflejan en su desempeño escolar durante los primeros años de educación formal.

El equipo de Harvard analizó la evolución de miles de niños desde su nacimiento hasta aproximadamente los siete años, evaluando su progreso académico y cognitivo. Los datos mostraron que los menores nacidos en los últimos meses del año sobresalían frente a compañeros nacidos en otras épocas, particularmente en evaluaciones estandarizadas y en el seguimiento académico temprano.

Los investigadores subrayaron que estas diferencias no están relacionadas con la genética, sino con una combinación de factores sociales y educativos. En muchos sistemas escolares, los niños nacidos entre octubre y diciembre suelen ser los más pequeños de su grupo, ya que ingresan a clases con compañeros que pueden ser hasta casi un año mayores.

Lejos de representar una desventaja, esta situación puede convertirse en un estímulo positivo. Al enfrentarse desde edades tempranas a mayores exigencias, estos niños desarrollan estrategias de aprendizaje más sólidas, refuerzan la creatividad y aprenden a perseverar frente a desafíos académicos. El estudio sugiere que este esfuerzo adicional contribuye a fortalecer habilidades cognitivas clave a largo plazo.

Además del rendimiento intelectual, los especialistas observaron que los niños nacidos en esos meses también tienden a destacar en habilidades sociales, como la empatía, la comunicación y la adaptación a distintos entornos. Estas cualidades, señalaron, resultan fundamentales no solo para el éxito escolar, sino también para la vida adulta.

Pese a los hallazgos, los investigadores fueron enfáticos en aclarar que el mes de nacimiento no determina el destino de un niño ni garantiza un mayor nivel de inteligencia. Factores como el acompañamiento familiar, la calidad educativa y un entorno estimulante siguen siendo elementos decisivos en el desarrollo integral de la infancia.

El estudio de Harvard aporta una mirada interesante sobre cómo variables aparentemente simples, como la fecha de nacimiento, pueden interactuar con el entorno educativo. Sin embargo, los expertos coinciden en que la clave del desarrollo infantil sigue estando en el acceso a oportunidades, el apoyo emocional y una educación que fomente el aprendizaje desde los primeros años.