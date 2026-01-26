Investigaciones Excélsior: El lado oscuro de Roblox

Detrás de los avatares coloridos y los mundos virtuales que atraen a millones de niños, se esconden amenaza reales. Sextorsión, grooming, exposición a pornografía y contacto con redes criminales han convertido a Roblox en un territorio de alto riesgo para los menores de edad, pese a los nuevos candados de seguridad que presume la plataforma.

Roblox alcanzó 151.5 millones de usuarios diarios activos en 2025. Especial

En esta investigación especial, Excélsior documenta, con testimonios de víctimas, expertos en ciberseguridad y trabajo de infiltración digital, cómo los depredadores operan, cómo burlan los controles parentales y de qué manera trasladan a sus víctimas de los juegos a mensajerías privadas, donde inician el abuso, la extorsión y la manipulación emocional.

Los juegos obby en Roblox consisten en vencer una serie de obstáculos, generalmente saltando. Especial

La serie presentará, martes y miércoles, el modus operandi de los ciberdepredadores y los fallos en la seguridad de la plataforma, el submundo de contenido sexual, la hipersexualización infantil dentro de Roblox, el impacto psicológico, los casos que saltan de la pantalla a la vida real y la urgencia de una regulación efectiva.

En Roblox existen juegos de escape como el de la imagen, en el que hay que huir de un padrastro que quiere mantenerte encerrado. Especial

Un reportaje de alto impacto que forma parte de un esfuerzo periodístico conjunto de Grupo Imagen, con publicación en televisión, radio, prensa escrita, redes sociales y Excélsior Digital, para alertar a padres, autoridades y sociedad sobre un peligro que ya está dentro de casa. No te lo pierdas.

