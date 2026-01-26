Investigaciones Excélsior: El lado oscuro de Roblox
Sextorsión, grooming y exposición a pornografía acechan a millones de menores de edad en la plataforma, donde los depredadores burlan las medidas de seguridad y llevan el abuso del juego a la vida real
Detrás de los avatares coloridos y los mundos virtuales que atraen a millones de niños, se esconden amenaza reales. Sextorsión, grooming, exposición a pornografía y contacto con redes criminales han convertido a Roblox en un territorio de alto riesgo para los menores de edad, pese a los nuevos candados de seguridad que presume la plataforma.
En esta investigación especial, Excélsior documenta, con testimonios de víctimas, expertos en ciberseguridad y trabajo de infiltración digital, cómo los depredadores operan, cómo burlan los controles parentales y de qué manera trasladan a sus víctimas de los juegos a mensajerías privadas, donde inician el abuso, la extorsión y la manipulación emocional.
La serie presentará, martes y miércoles, el modus operandi de los ciberdepredadores y los fallos en la seguridad de la plataforma, el submundo de contenido sexual, la hipersexualización infantil dentro de Roblox, el impacto psicológico, los casos que saltan de la pantalla a la vida real y la urgencia de una regulación efectiva.
Un reportaje de alto impacto que forma parte de un esfuerzo periodístico conjunto de Grupo Imagen, con publicación en televisión, radio, prensa escrita, redes sociales y Excélsior Digital, para alertar a padres, autoridades y sociedad sobre un peligro que ya está dentro de casa. No te lo pierdas.
