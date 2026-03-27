Estudiante ataca a dos inspectores y tres alumnos en Chile

La Rectoría y Fundación Educacional del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta, en Calama, confirmó que alrededor de las 10:30 horas de esta mañana, un estudiante atacó con un arma blanca a dos inspectores y tres alumnos.

El hecho dejó como saldo el fallecimiento de una inspectora, quien murió pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales y se encuentran fuera de peligro.

Comunicado de la institución

En un mensaje oficial, la comunidad educativa expresó su profundo pesar: “Con el corazón partido, nos dirigimos a cada padre, madre, apoderado y alumno de nuestra institución para transmitirles nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor”.

La institución recordó que durante más de 65 años de historia ha trabajado para construir espacios seguros basados en valores como la solidaridad, el compañerismo, el respeto y el amor, y aseguró que esos principios serán el sostén en este momento difícil.

Como colegio de fe católica, la comunidad se encomendó a Dios y a la Virgen María, pidiendo consuelo para la familia de la inspectora fallecida y pronta recuperación para los heridos. “Oramos por los heridos, por su pronta recuperación, y por cada miembro de esta comunidad que hoy necesita fortaleza, esperanza y consuelo”, añadieron.

Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones para determinar el motivo por el que el joven realizó el ataque.

Chile enfrenta un reto en temas de salud mental en adultos

El Gobierno de Chile ha reconocido en sus propios informes que la salud mental se ha convertido en uno de los principales desafíos sanitarios del país.

Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, un 15,8% de la población adulta declaró síntomas depresivos, mientras que la Encuesta Nacional de Salud Mental y Bienestar, elaborada por el Ministerio de Salud, mostró que uno de cada cinco chilenos presenta algún problema de salud mental, siendo la ansiedad y la depresión los más frecuentes.

El Ministerio de Salud ha señalado que la pandemia de COVID-19 intensificó los cuadros de estrés, depresión y ansiedad, especialmente en mujeres y jóvenes.

El Plan Nacional de Salud Mental 2023-2030, aprobado oficialmente, reconoce que Chile enfrenta una “alta carga de enfermedad mental” y que existe un déficit de profesionales, con una tasa de psiquiatras y psicólogos muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

El Observatorio de Salud Mental de Chile, dependiente del Ministerio de Salud, ha confirmado que los trastornos de ansiedad afectan a más del 12% de la población urbana adulta, mientras que la depresión alcanza cifras cercanas al 10%.