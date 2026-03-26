Fallece Noelia Castillo Ramos tras acceder a la eutanasia en España

La Organización Mundial Bullying Sin Fronteras (BSF) confirmó el fallecimiento de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años oriunda de Barcelona, quien murió por eutanasia a las 18 horas de la Península Ibérica.

La noticia ha generado un profundo impacto en España, generando un debate sobre la desigualdad, la justicia y el sufrimiento que enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia.

Historia de vida marcada por la violencia

Noelia fue víctima de una violación en grupo cuando era menor de edad. Tras ese episodio traumático, intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso, sobrevivió, pero quedó con paraplejia irreversible. Desde entonces, vivió con dolores físicos, psicológicos y emocionales persistentes que nunca pudieron ser aliviados por los tratamientos médicos ni por su estancia en centros especializados.

En 2024 solicitó acceder a la muerte asistida, argumentando que su condición le impedía tener calidad de vida y que deseaba descansar en paz. “La felicidad de mi familia no puede estar por encima de mi sufrimiento. Yo quiero irme en paz”, expresó en una breve conversación con BSF.

El Dr. Javier Miglino Helfenstein, experto en Derechos Humanos y Protección de la Niñez, lamentó profundamente la pérdida:

Un dolor inconmensurable nos produce la muerte de Noelia Castillo Ramos, una extraordinaria mujer que debió lidiar con la injusticia de ser violada en manada, de no recibir respuestas apropiadas por parte de la justicia de Cataluña y de España y de vivir en el dolor, luego de intentar suicidarse. Todos hemos fallado a Noelia. Su partida nos obliga a trabajar mejor contra el abuso, la injusticia y el dolor”

La última petición a su madre

Aunque su madre aceptó acompañarla en el proceso pese a no compartir su decisión, había un deseo que la joven de 25 años no pudo concederle. Castillo Ramos explicó que, en el momento final, nadie podría estar presente junto a ella, ni siquiera su madre.

Mi madre me dijo que, así como me vio nacer, quería verme cerrar los ojitos. Le respondí que lo pensaría, pero la verdad es no: no quiero que me vea cerrando los ojos”

La última voluntad de Noelia Castillo

Noelia expresó a la televisora Antena 3 que deseaba partir con serenidad y cuidando su imagen personal: “Quiero morirme mona, quiero morirme guapa. Voy a ponerme, no sé, el vestido más bonito que tenga, me maquillaré, algo sencillo”.

Agregó que deseaba usar su vestido más elegante y recibir un maquillaje sutil, porque quiere que el momento final refleje dignidad y belleza, no sufrimiento.

Noelia aseguró que se siente tranquila y liberada. Para ella, la eutanasia representa el fin de un sufrimiento físico y mental que la ha acompañado durante años. “No siento miedo, me siento en paz”, enfatizó, subrayando que su decisión no es un acto de desesperación, sino de control sobre su propia existencia y dignidad.

Concentración frente al hospital Sant Camil

Durante la tarde, decenas de personas se congregaron frente a las puertas del hospital-residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes para acompañar, de alguna manera, los últimos minutos de vida de Noelia Castillo. La presencia de curiosos, simpatizantes y opositores generó momentos de tensión, al punto que los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir en varias ocasiones para pedir silencio y mantener el orden.

Entre los asistentes se encontraban miembros de la Iglesia Evangélica Filadelfia, quienes intentaron hablar con Noelia antes de que se le aplicara la eutanasia, con el objetivo de que reconsiderara su decisión. La escena se tornó aún más emotiva cuando un familiar de la joven, visiblemente afectado por los gritos, salió brevemente del hospital para pedir respeto a los congregados y luego regresó al interior.

Al lugar llegó una mujer que se presento como la mejor amiga de Noelia, quien intento ingresar al hospital para hablar con ella y evitar su fallecimiento.

Quería intentar que cambiara de opinión"

Declaraciones del abogado de la familia

En medio de la expectación, compareció José María Fernández, letrado de Abogados Cristianos y representante legal de la familia. Ante las cámaras, declaró:

Hemos fracasado todos, yo personalmente como abogado, y el sistema de forma profunda. Ha fallado el sistema legal, la ley de eutanasia se está aplicando como una ley de suicidio asistido, y ha fallado también el sistema procesal”

Sus palabras reflejaron la postura crítica de los sectores que se oponen a la eutanasia, quienes consideran que la legislación vigente no ofrece suficientes garantías y abre la puerta a interpretaciones que, según ellos, ponen en riesgo la protección de la vida.