Hackers iraníes acceden al correo personal del director del FBI

Hackers vinculados al gobierno iraní lograron acceder al correo electrónico personal de Kash Patel, actual director del FBI, y difundieron material extraído de su cuenta, incluyendo fotografías y documentos. Una fuente consultada por CNN confirmó la autenticidad de las imágenes publicadas, que datan de un periodo comprendido entre 2011 y 2022.

Los archivos sustraídos incluyen correspondencia de carácter personal, profesional y de viajes, según un análisis preliminar realizado por CNN con la asistencia de un investigador independiente en ciberseguridad.

Antecedentes de ataques previos

No es la primera vez que Patel es blanco de ciberataques respaldados por Irán. A finales de 2024, semanas antes de ser designado director del FBI, fue notificado de un ataque informático que comprometió parte de sus comunicaciones personales.

Ese hackeo formaba parte de una campaña más amplia, atribuida a grupos de China e Irán, que buscaban acceder a las cuentas de funcionarios que se incorporaban al gobierno de Trump. Entre las víctimas figuraban el subsecretario adjunto Todd Blanche, la ex fiscal federal interina Lindsey Halligan y Donald Trump Jr.

Funcionarios de inteligencia estadounidenses han advertido reiteradamente sobre la posibilidad de que hackers iraníes emprendan acciones de represalia tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán.

El mismo grupo fue responsable de un ciberataque contra un fabricante estadounidense de dispositivos médicos a principios de este mes, interrumpiendo sus operaciones comerciales.

Los atacantes declararon que se trataba de una represalia por un ataque con misiles contra una escuela primaria en Irán, que según medios estatales habría causado la muerte de al menos 168 niñas.

Respuesta de las autoridades

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los hackers de trabajar para el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán. Tras el ataque a la empresa de dispositivos médicos, el gobierno incautó sitios web utilizados por los ciberoperativos iraníes para interrumpir sus actividades.

Sin embargo, los ataques continúan y los grupos vinculados a Teherán han seguido difundiendo propaganda y afectando a víctimas en distintos sectores.

Con información de CNN.