Escolta del Servicio Secreto de Jill Biden se dispara accidentalmente en Filadelfia

Un escolta del Servicio Secreto de Estados Unidos, asignado a la protección de la ex primera dama Jill Biden, sufrió un accidente con su arma reglamentaria este viernes a las 08:30 horas locales en el aeropuerto de Filadelfia, Pensilvania, frente al mostrador de American Airlines en la terminal C.

Según informó Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, el hecho fue resultado de un “disparo negligente” mientras el agente manipulaba su arma.

Estado del escolta y reacción inmediata

El agente resultó lesionado, pero ninguna otra persona fue alcanzada. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al escolta a un hospital, donde su estado fue reportado como estable, de acuerdo con el Departamento de Policía de Filadelfia.

El incidente no provocó interrupciones en las operaciones del aeropuerto ni puso en riesgo la integridad de Jill Biden, quien no se encontraba cerca del agente en el momento del disparo.

El Servicio Secreto anunció que revisará “los hechos y circunstancias” del accidente y que la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia llevará a cabo una investigación interna.

Aunque el hecho no causó daños ni riesgos para el público, el caso vuelve a poner el foco en los protocolos de seguridad y manejo de armas dentro de los equipos de protección de alto nivel.

La exprimera dama se encontraba en Filadelfia para asistir al estreno de Public Charge, una nueva obra off-Broadway escrita por su ex secretaria general, Julissa Reynoso.

Con información de AFP.