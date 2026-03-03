Estados Unidos usa misiles de 4 mdd para derribar drones baratos de Irán

La confrontación entre Irán y la coalición encabezada por Estados Unidos e Israel ha entrado en una fase marcada por el desgaste acelerado de arsenales y presupuestos. Más allá del impacto militar inmediato, el pulso estratégico se define por una ecuación económica: cuánto cuesta atacar y cuánto cuesta defenderse.

Un análisis de Bloomberg News subraya que esta guerra se ha convertido en un juego de precio y cantidad de armas, donde la asimetría de costos puede inclinar la balanza.

El costo para Estados Unidos de defenderse supera por miles de millones al de atacar con drones. AFP | Archivo.

Drones de 20 mil dólares contra misiles de 4 millones

El ejemplo más claro es el uso de drones de ataque unidireccional Shahed-136 de Irán, cuyo costo de producción ronda los 20 mil dólares por unidad. En contraste, cada misil interceptor Patriot —fabricado en Estados Unidos— tiene un valor aproximado de 4 millones de dólares.

La diferencia es abismal. Si Irán lanzara 20 mil drones, el costo estimado sería de unos 400 millones de dólares. Para neutralizarlos con misiles Patriot, el gasto podría ascender a 80 mil millones de dólares. En términos simples, Irán invierte millones; Estados Unidos, miles de millones.

Los sistemas Patriot han mostrado tasas de interceptación superiores al 90 por ciento, según datos proporcionados por Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el problema no radica solo en la eficacia, sino en la sostenibilidad. El uso continuo de interceptores costosos para destruir plataformas baratas y de producción masiva presiona los inventarios y las finanzas.

En los últimos días, oleadas de drones han impactado bases estadounidenses, infraestructura energética y edificios civiles en distintos puntos de Oriente Medio, desde Baréin hasta Emiratos Árabes Unidos, tras el inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán.

Guerra de desgaste: ¿Quién se quedará sin municiones primero?

Apenas días después del inicio del conflicto, la dinámica apunta a una guerra de desgaste. El resultado podría depender menos de la potencia tecnológica y más de qué bando agote primero sus reservas.

Según un análisis interno citado por Bloomberg, las reservas cataríes de misiles Patriot podrían durar apenas cuatro días al ritmo actual de uso. No obstante, la Oficina de Medios Internacionales de Qatar aseguró que su inventario “no se ha agotado y sigue estando bien abastecido”.

Para Teherán, la estrategia parece clara: saturar las defensas rivales con armas de bajo costo y alto volumen, forzando un desgaste financiero y logístico. “La estrategia de desgaste tiene sentido operativo desde la perspectiva iraní”, afirmó Kelly Grieco, investigadora principal del Stimson Center.

A su juicio, Irán anticipa que los defensores agotarán sus interceptores y que la presión política en los países del Golfo podría empujar a Estados Unidos e Israel a frenar sus operaciones.

El trasfondo político también pesa. Tras ataques previos y la guerra en Gaza, los aliados regionales de Irán han visto debilitadas sus capacidades. En este contexto, la prolongación del conflicto aumenta el riesgo de una conflagración regional más amplia.