Cuba acusa de terrorismo a seis tripulantes de lancha interceptada

La Fiscalía General de la República de Cuba informó este martes que seis tripulantes de una lancha con matrícula estadounidense fueron acusados formalmente de terrorismo. El grupo, compuesto originalmente por diez personas armadas, fue interceptado el 25 de febrero por guardacostas cubanos en aguas territoriales de la isla.

Durante el enfrentamiento, cuatro de los tripulantes murieron y los otros seis resultaron heridos. Según el comunicado oficial, se dispuso la medida cautelar de prisión provisional para los acusados.

Armas y municiones incautadas

A bordo de la embarcación se encontraron 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13,000 municiones, de acuerdo con las autoridades cubanas. La Habana aseguró que el incidente se produjo cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha para solicitar su identificación, y los pasajeros respondieron abriendo fuego.

El gobierno cubano recordó que las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida fueron frecuentes tras el triunfo de la revolución en 1959, con el objetivo de realizar atentados en la isla.

Colaboración con Washington

La Habana afirmó el jueves que Estados Unidos estaba dispuesto a colaborar en la investigación sobre el hecho, ocurrido en un contexto de crecientes tensiones bilaterales. La administración de Donald Trump mantiene una política de máxima presión contra Cuba, invocando la “amenaza excepcional” que supondría la isla para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con Rusia, China e Irán.

Las autoridades cubanas informaron además el lunes sobre la detención de diez ciudadanos panameños en la capital, acusados de realizar actividades de “propaganda” contra el gobierno.

Estados Unidos promete respuesta tras tiroteo en aguas cubanas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que las autoridades norteamericanas responderán “en consecuencia” tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba cerca de la costa de la isla. “Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia”, afirmó Rubio en declaraciones a la prensa.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que Washington verificará lo sucedido de forma independiente, ya que hasta el momento la mayor parte de la información disponible procede de las autoridades cubanas. “

Tengo motivos de sobra para querer nuestra propia información. En Estados Unidos, por lo general, no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas”, señaló.