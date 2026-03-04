¿Quiénes son los aliados de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel?

En el actual conflicto que ha puesto a la República Islámica de Irán en el centro de una escalada con Estados Unidos e Israel, las redes de apoyo internacionales y regionales han quedado bajo escrutinio.

Desde finales de febrero y principios de marzo de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques coordinados contra objetivos militares e instalaciones clave en Irán, la respuesta y las alianzas han variado entre declaraciones políticas, respaldo indirecto y presencia de grupos aliados no estatales.

Aunque la campaña de ataques fue descrita oficialmente por Estados Unidos e Israel como dirigida a neutralizar capacidades estratégicas iraníes, la reacción de Teherán incluyó contraataques con misiles hacia objetivos israelíes y posiciones vinculadas a Estados Unidos en países del Golfo.

Países y grupos que han mostrado apoyo a Irán

Los aliados de Irán en este contexto son diversos y combinan apoyo político, histórico o táctico, aunque muy pocos han intervenido directamente con apoyo militar explícito:

Grupos no estatales del llamado “Eje de la Resistencia”

Irán ha cimentado relaciones estrechas con movimientos y milicias que comparten sus líneas estratégico-ideológicas contra Estados Unidos e Israel. Uno de los más prominentes es Hezbolá, la organización chií libanesa que ha actuado como socio histórico de Teherán y se considera parte central del denominado Eje de la Resistencia. Este grupo ha funcionado como proxy de Irán en el Levante, recibiendo apoyo financiero, entrenamiento y armamento.

Además de Hezbolá, otras milicias chiíes en Irak vinculadas a la coordinación de resistencia podrían, según analistas, sumarse si el conflicto se extiende, y se ha mencionado a los hutíes en Yemen como aliados que han expresado solidaridad con Teherán en el pasado y recibido respaldo militar indirecto iraní.

Apoyos políticos y diplomáticos

Aunque no constituyen apoyo militar directo en este conflicto, Rusia y China han adoptado posiciones que, si bien son principalmente diplomáticas y económicas, implican respaldo ante las sanciones o ataques occidentales. En comunicados oficiales, Moscú ha condenado las acciones de Estados Unidos e Israel como violaciones del derecho internacional, y Pekín ha expresado su desaprobación de los ataques, llamando a la desescalada.

Adicionalmente, la llamada Alianza de Unidad entre Irán y Venezuela es un ejemplo histórico de coordinación política frente a la influencia estadounidense, aunque en la práctica el apoyo en los combates no es militar y se limita a discursos y cooperación ideológica.

Es importante notar que, incluso entre estos aliados tradicionales, el respaldo efectivo en términos de recursos militares directos durante el conflicto de 2026 ha sido limitado; muchos países han optado por condenas diplomáticas o llamados a la moderación en lugar de comprometer tropas o armas en el terreno.

El conflicto actual: ataques, alianzas y reacciones

El conflicto propiamente dicho se intensificó desde finales de febrero de 2026, cuando tropas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques aéreos y con misiles contra instalaciones iraníes, con el objetivo declarado de neutralizar capacidades militares y presionar al régimen de Teherán.

La respuesta iraní no se hizo esperar: fuerzas iraníes emprendieron misiles y vehículos no tripulados contra Israel y posiciones vinculadas a Estados Unidos en estados del Golfo como Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, lo que amplió la escala del enfrentamiento más allá de fronteras iraníes e israelíes.

La reacción global ha sido variada. Numerosos países del Golfo y aliados de Estados Unidos, incluidos Bahréin, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, condenaron los ataques iraníes sobre su territorio o bases militares, argumentando violaciones de soberanía y riesgos para la estabilidad regional.

Al mismo tiempo, voces internacionales como las de Francia, Alemania y el Reino Unido han instado tanto a detener la escalada como a explorar vías diplomáticas, rechazando la violencia pero sin adoptar posiciones de apoyo directo a ninguna de las partes.