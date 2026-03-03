Mexicanos varados por conflicto en Medio Oriente salen de Jordania

Ocho de los 14 turistas, originarios de Mazatlán, Sinaloa, que estuvieron varados durante dos días en Amman, Jordania, ya se encuentran en Madrid, España, en espera de abordar un vuelo de regreso a México.

El resto permanece en Casablanca, Marruecos, para continuar el mismo itinerario.

Michelle Castañeda, una de las integrantes del grupo, contó a Excélsior que una vez que el Aeropuerto Internacional de Jordania reanudó operaciones pudieron tomar un vuelo este martes rumbo a Marruecos para de ahí buscar una conexión a la capital española.

Los mazatlecos se unirán en Madrid durante las próximas horas con el objetivo de abordar un vuelo de regreso a nuestro país.

La guerra de Estados U nidos e Israel contra Irán la madrugada del sábado pasado tomó por sorpresa al grupo de turistas sinaloenses y al cerrar Jordania su espacio aéreo por los misiles que fueron dirigidos a Ammán, ya no tuvo la oportunidad de salir de esta nación árabe.

Por otro lado, este martes también pudo salir otro grupo de 21 mexicanos que se encontraba varado en el Aeropuerto Internacional de la India rumbo a nuestro país luego de que comenzaran a retomarse algunos vuelos cancelados por el conflicto bélico que estalló en una nueva fase el pasado sábado en Irán y que contaminó a toda la región.

Se trata de 21 personas queretanas que abordaron el vuelo de las 14:30 horas rumbo a México, así lo reportó el gobernador Mauricio Kuri.

Dijo que aún quedan 76 personas también avecindadas en Querétaro que se encuentran en Emiratos Árabes Unidos; 54 de ellos formaban parte de un crucero organizado para viajeros del estado y actualmente permanecen hospedados en un hotel, mientras que otros 22 se encontraban en la zona por motivos turísticos, explicó el gobernador Kuri.

En tanto, el otro grupo grande de mexicanos en la zona permanecen en Egipto.

Son 89 turistas que salieron el pasado 21 de febrero, desde Guanajuato, 70 de ellos de Celaya, que frente al conflicto debieron cambiar su itinerario de viaje. Todos forman parte de la organización Amigos sin Fronteras.

121 MEXICANOS HAN SALIDO

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las embajadas de México en Medio Oriente continúan operando en estado de alerta y en contacto permanente con los connacionales.

“No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta este momento”, destacó.

Señaló contar con un registro de 121 personas que han sido evacuadas por rutas terrestres seguras desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar.

“Este número va a ir en aumento, toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas. Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas”, sostuvo.

La dependencia recordó que los espacios aéreos se mantienen cerrados en su mayoría. únicamente se han abierto de manera limitada en Arabia Saudita, Egipto, Jordania y Líbano, por lo que la disponibilidad de vuelos depende de cada una de las aerolíneas.

