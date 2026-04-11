Estados Unidos regresa de negociaciones sin lograr acuerdo con Irán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció que regresa a su país sin alcanzar un acuerdo de paz con Irán, aunque aseguró que presentó la "oferta final y mejor". El político señaló la falta de acuerdos en las conversaciones y afirmó que Irán había decidido no aceptar las condiciones estadounidenses, entre ellas la de no fabricar armas nucleares.

Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo", declaró Vance en una breve conferencia de prensa en Islamabad, donde el sábado iniciaron las negociaciones de paz con Irán.

"Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan", declaró Vance, tras lamentar la ausencia de un "compromiso firme" iraní de renunciar a las armas nucleares.

La palabras de Vance se dan luego de que el presidente Donald Trump asegurara que le “daba igual” si se llegaba o no a un acuerdo con Irán.

Días antes, tras acordarse el alto al fuego, Trump afirmó que Irán solo podía negociar bajo los términos de Estados Uidos.

Si no logramos un acuerdo, las utilizaremos y serán muy efectivas. Parece que los iraníes no se dan cuenta de que no tienen ninguna carta que no sea la de extorsionar al mundo a corto plazo utilizando las vías fluviales internacionales. ¡La única razón por la que están vivos hoy es para negociar!”

Las negociaciones en Islamabad fueron la primera reunión directa entre Estados Unidos e Irán en más de una década y el encuentro de más alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979.

Al inicio de las conversaciones, el ejército estadounidense afirmó que estaba "creando las condiciones" para comenzar a despejar el estrecho de Ormuz, un punto fundamental de las negociaciones.

Vance señaló que Irán no ofreció un "compromiso firme" de renunciar a las armas nucleares. AFP

El ejército estadounidense afirmó que dos de sus buques de guerra habían atravesado el estrecho y que se estaban creando las condiciones para desminarlo, algo que fue negado por la prensa iraní.

Irán rechaza exigencias de Estados Unidos

Por su parte, los negociadores de Irán informaron que el primer día de negociaciones había resultado infructuoso.

Irán asegura que fueron las "exigencias irrazonables" de Estados Unidos las que hicieron fracasar las negociaciones en Islamabad para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La delegación iraní negoció sin descanso y de manera intensiva durante 21 horas para defender los intereses nacionales del pueblo iraní. Pese a las diversas iniciativas de su parte, las exigencias irrazonables de la parte estadounidense impidieron que las negociaciones avanzaran", publicó en Telegram la televisión IRIB.

En una publicación en X, el Gobierno iraní afirmó más temprano el domingo que, tras 14 horas, las conversaciones habían concluido y que expertos técnicos de ambas partes intercambiarían documentos.

Las negociaciones continuarán a pesar de algunas diferencias que aún persisten", añadió la publicación, que no precisó cuándo se reanudarían.

Irán acusa a Estados Unidos de plantear exigencias "irrazonables" para concretar un acuerdo paz luego de que fueran ellos e Israel los que iniciaran la guerra. AFP

Exigencias de Irán

Antes de que comenzaran las conversaciones, una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que Estados Unidos había acordado liberar los activos congelados en Qatar y otros bancos extranjeros, algo que luego fue negado por un funcionario de Washington.

Además de la liberación de activos en el extranjero, Teherán exige el control del estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones de guerra y un alto el fuego en toda la región, incluido el Líbano, según la televisión estatal iraní y funcionarios del país.

Teherán también quiere cobrar tasas de tránsito en el estrecho de Ormuz.

Los objetivos declarados de Trump han cambiado, pero como mínimo quiere libre paso para el transporte marítimo mundial a través del estrecho y que se paralice el programa de enriquecimiento nuclear de Irán para garantizar que no pueda fabricar una bomba atómica.

Con información de AFP y Reuters.