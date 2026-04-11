China prepara envío de armas a Irán en las próximas semanas: inteligencia de Estados Unidos

El aparato de inteligencia de Estados Unidos informó que China está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas, informó la CNN a última hora del viernes, citando a tres personas familiarizadas con las evaluaciones.

La cadena señaló que hay indicios de que Pekín está trabajando para desviar los envíos a través de terceros países con el fin de ocultar su origen.

El presidente Donald Trump, al hablar con un grupo de reporteros el sábado por la tarde cuando salía de la Casa Blanca para volar a Miami, dijo que "si China hace eso, puede tener grandes problemas".

No dio más detalles.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Casa Blanca, la embajada china en Washington y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Pekín se está preparando para transferir sistemas de misiles antiaéreos conocidos como MANPAD, informó la CNN, citando fuentes que no identificó.

Estados Unidos e Irán tienen previsto llevaron a cabo negociaciones de alto nivel en Islamabad, la capital de Pakistán, con el fin de buscar formas de poner fin a su guerra, que ya dura seis semanas.

China ha apoyado a Irán con precursores químicos, materiales compuestos y componentes de guía exportados a entidades del la Guardia Revolucionaria Islámica. via REUTERS

China y su respaldo a Irán

La relación entre China e Irán tiene raíces profundas que van mucho más allá del conflicto actual. La cooperación militar entre ambos países, arraigada en su Acuerdo de Cooperación Integral de 2021, se intensificó en el año previo a las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron en febrero de 2026.

China fue un importante proveedor de armas convencionales a Irán en la década de 1980, aunque esas transferencias se redujeron considerablemente en los años siguientes debido a la presión internacional.

Desde entonces, Pekín ha optado por formas de apoyo más discretas: en 2021, China otorgó a Irán acceso militar completo a su sistema de navegación satelital BeiDou, una capacidad que analistas consideran clave para la precisión de los ataques iraníes en el conflicto vigente.

El apoyo chino durante la guerra actual ha sido sostenido, aunque mayoritariamente encubierto.

Empresas chinas han exportado grandes volúmenes de precursores químicos, materiales compuestos avanzados y componentes de guía —como giroscopios y acelerómetros— a entidades iraníes vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En marzo de 2026, Estados Unidos acusó a la empresa estatal china SMIC de suministrar herramientas de fabricación de chips al ejército iraní, mientras que firmas chinas con vínculos con el Ejército Popular de Liberación comercializaron inteligencia geoespacial sobre fuerzas estadounidenses en la región.

Pese a todo, China ha evitado comprometerse formalmente en operaciones de combate o desplegar tropas propias, siguiendo el mismo patrón que aplicó ante conflictos recientes que involucraron a otros socios como Rusia.

El nuevo reporte de inteligencia llega en un momento de alta tensión diplomática para Pekín. Pekín señaló haber contribuido a la mediación del frágil acuerdo de alto al fuego que pausó la guerra entre Irán y Estados Unidos, lo que hace que la perspectiva de un envío de armas resulte especialmente provocadora.

Trump tiene previsto visitar China el próximo mes para reunirse con el presidente Xi Jinping, y la Casa Blanca confirmó que esta semana se celebraron conversaciones de alto nivel entre Washington y Pekín en el marco de las negociaciones sobre el cese al fuego.

Según una de las fuentes consultadas por CNN, China no ve un valor estratégico real en entrar abiertamente al conflicto para proteger a Irán frente a Estados Unidos e Israel, una batalla que sabe que no podría ganar.

Con información de Reuters.