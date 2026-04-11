"Me da igual, hemos ganado", dice Trump sobre acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que le "da igual" el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, al insistir en que su país había ganado la guerra.

"Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado", dijo Trump a los periodistas.

Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado", dijo Trump a los periodistas.

"Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente", agregó.

Trump habló mientras el vicepresidente JD Vance encabeza la delegación estadounidense en la capital pakistaní, Islamabad, cuando las conversaciones con Irán entran en su segundo día.

El presidente reiteró que buques de guerra de la Marina de Estados Unidos transitaron el sábado por el estrecho de Ormuz, vía de acceso vital al golfo rico en petróleo, para comenzar a limpiarlo de minas iraníes.

Teherán rechazó esa versión, al sostener que controla el estrecho y, con ello, el suministro mundial de petróleo tras el ataque lanzado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Vamos a abrir el estrecho aunque no lo usemos, porque hay muchos otros países en el mundo que sí lo usan y que o están asustados, o son débiles, o tacaños", afirmó Trump.

Una vez más, Trump expresó su frustración con los aliados de la OTAN, que se mantuvieron al margen durante la guerra y que no fueron consultados de antemano.

Reabrir por completo Ormuz

El ejército estadounidense anunció el sábado que había comenzado a "preparar el terreno" para el desminado del estrecho de Ormuz, tras el paso de dos buques de guerra por la vía marítima.

En una publicación en X, el Mando Central de Estados Unidos indicó que el USS Frank Peterson y el USS Michael Murphy transitaron por Ormuz "como parte de una misión más amplia para garantizar que el estrecho quede totalmente libre de las minas marinas colocadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".

Hoy hemos iniciado el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos esta ruta segura con el sector marítimo para fomentar el libre flujo del comercio", declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central, en un comunicado.

Más temprano el sábado, el presidente Donald Trump publicó en las redes sociales que el ejército estadounidense había comenzado a despejar la zona y que todos los barcos minadores de Irán habían sido hundidos.

Ahora estamos iniciando el proceso de despejar el estrecho de Ormuz como un favor a los países de todo el mundo", dijo Trump, añadiendo que se habían destruido 28 buques iraníes de sembrado de minas.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que las fuerzas estadounidenses han destruido la Armada y la Fuerza Aérea iraníes, al tiempo que han paralizado sus programas de misiles balísticos y nucleares.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que las fuerzas estadounidenses han destruido la Armada y la Fuerza Aérea iraníes, al tiempo que han paralizado sus programas de misiles balísticos y nucleares.

Con información de AFP.