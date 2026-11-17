Estados Unidos perdió el estatus de eliminación del sarampión, que había conseguido hace 26 años tras un arduo esfuerzo, informó este martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS), luego de que el país no lograra frenar durante más de un año la transmisión endémica de este virus altamente contagioso.

El retroceso coincide con una disminución de las tasas de vacunación y un aumento de la reticencia a la inmunización en territorio estadunidense. La abrumadora mayoría de los casos corresponde a personas que no recibieron la vacuna.

Vacunación en baja y casos en alza

El país enfrenta el mayor número de casos de sarampión registrado en más de tres décadas: unas 7 mil 700 personas se han contagiado y 13 han fallecido desde 2025.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirmaron, al 12 de noviembre, 5 mil 412 casos y seis fallecimientos. Los estados, por su parte, notificaron un total de 10 muertes por este virus en lo que va del año.

El aumento de contagios ha coincidido con la reticencia a vacunarse bajo la dirección del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien durante años ha cuestionado la seguridad de las vacunas contra el sarampión, dudas que carecen de base científica, de acuerdo con el reporte original.

Pensilvania ha sido el estado más afectado, con siete muertes relacionadas con el sarampión, y Wisconsin ha registrado dos. El estado de Nueva York contabilizó su primer fallecimiento asociado a esta enfermedad en más de 30 años, el de un niño.

Qué implica perder el estatus

La delegación para las Américas de la Organización Mundial de la Salud informó que Bolivia y México también perdieron el estatus de eliminación del sarampión.

"Esta es una seria advertencia para nuestra región, pero no es un retroceso irreversible", afirmó el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

El doctor Barbosa añadió una explicación sobre el alcance de la decisión:

"Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir".

Para recuperar la eliminación del sarampión, los funcionarios de cada país deben presentar un plan de acción con estrategias y medidas y, después, demostrar que el virus no circula en su territorio durante 12 meses.