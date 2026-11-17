Los casos de sarampión en México mantienen una tendencia a la baja, con una reducción superior al 90 por ciento respecto al punto más alto del brote, registrado en febrero de este año, informó el subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez.

Los contagios van hacia la baja y hay vacunas para todos”, afirmó el funcionario al presentar el balance de la estrategia nacional contra esta enfermedad, que contempla acciones de vacunación, vigilancia epidemiológica y atención territorial en las 32 entidades federativas.

Desde Palacio Nacional, el subsecretario detalló que como parte de las acciones para contener la transmisión, entre 2025 y 2026 se han aplicado casi 41 millones de dosis contra el sarampión, mientras que el país dispone de alrededor de 11 millones de vacunas adicionales para continuar con la estrategia de inmunización.

Ante este panorama, el gobierno federal estableció como objetivo cerrar el brote durante 2027 y avanzar hacia la recuperación del estatus de México como país libre de sarampión en 2028.

Entre 2025 y 2026 se han aplicado casi 41 millones de dosis contra el sarampión, mientras que el país dispone de alrededor de 11 millones de vacunas adicionales. Cuartoscuro

Implementan plan de 90 días

Valdez Vázquez explicó que las autoridades sanitarias trabajan en un plan de 90 días para avanzar en el control y cierre del brote, el cual contempla dos fases de intervención, diseñadas conforme a los criterios de la Comisión Regional de Verificación (RVC).

La primera etapa corresponde a la preparación y gobernanza, mediante la definición de un plan de trabajo en dos vertientes, así como el establecimiento de criterios técnicos y responsabilidades para cada una de las instituciones participantes.

La segunda fase contempla intervenciones diferenciadas de acuerdo con la situación epidemiológica de cada entidad y municipio, a través de dos bloques de acción:

Bloque de control: dirigido a estados y municipios donde todavía existe transmisión activa. Las acciones incluyen interrumpir las cadenas de contagio, aplicar bloqueos y barridos de vacunación, realizar búsquedas activas de casos y dar seguimiento a los contactos durante 30 días. Además, se contempla un acompañamiento presencial de al menos 12 semanas.

dirigido a estados y municipios donde todavía existe transmisión activa. Las acciones incluyen interrumpir las cadenas de contagio, aplicar bloqueos y barridos de vacunación, realizar búsquedas activas de casos y dar seguimiento a los contactos durante 30 días. Además, se contempla un acompañamiento presencial de al menos 12 semanas. Bloque de cierre: enfocado en las zonas que acumulen 12 semanas o más sin casos detectados, de acuerdo con el corte de la semana epidemiológica 42. En estos lugares se mantendrá la vigilancia para confirmar el silencio epidemiológico, la búsqueda activa de posibles contagios y la documentación de evidencias que permitan acreditar el cumplimiento de los criterios establecidos por la RVC.

Cabe mencionar que la estrategia nacional tiene como primera meta lograr la interrupción de la transmisión del virus durante 2027, para lo cual se busca obtener el acta correspondiente que certifique el cierre del brote.

Posteriormente, las autoridades sanitarias buscarán avanzar en el proceso de recuperación del reconocimiento de México como país libre de sarampión en 2028.

El subsecretario destacó que la disponibilidad de vacunas y la disminución sostenida de los contagios representan avances importantes en el combate a la enfermedad, aunque subrayó la importancia de mantener las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación para evitar nuevos brotes.