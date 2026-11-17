México perdió su estatus como país libre de sarampión tras el resurgimiento del virus, principalmente por el brote masivo que se dio en Chihuahua en 2025, así lo anunció la Organización Panamericana para la Salud (OPS). Estados Unidos y Bolivia también perdieron la categoría debido a la propagación de la enfermedad, principalmente entre las personas no vacunadas.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, anunció en conferencia de prensa que aceptó la recomendación de la comisión independiente que evaluó la situación del virus en estos países. Entre los argumentos de los expertos para quitar el estatus de estar libre de la enfermedad es que México y los otros dos países mostraron tener una “transmisión sostenida” de un genotipo único y linaje único del virus durante más de 12 meses.

“Esta comisión aplica criterios objetivos. Si un país muestra transmisión sostenida durante más de 12 meses de un genotipo único y linaje único, se considera que la transmisión del sarampión se ha restablecido”, explicó.

Tras evaluar la situación en estos tres países, la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubeóla y el Síndorme de Rubeola Congénita recomendó retirarles a las tres naciones su estatus de eliminación del sarampión, la cual fue aceptada por el director de la OPS.

"La comisión concluyó que se restableció la transmisión en endémica del sarampión en Bolivia, México y los Estados Unidos y recomendó que se retire su estado de eliminación del sarampión, recomendación que yo he aceptado", dijo el director de la OPS.

Sin embargo, aunque Barbosa reconoció que esto significa un retroceso, las autoridades sanitarias de México, Bolivia y Estados Unidos están tomando medidas para controlar los brotes de sarampión.

“Bolivia, México y los Estados Unidos están implantando medidas para fortalecer la vacunación, la vigilancia y la respuesta”, destacó.

México va por recuperación de estatus en 2028

México busca recuperar la categoría de país libre de sarampión para 2028 con un plan de dos fases para pasar del control al cierre del brote y trazar la ruta hacia la recertificación con 12 meses sin transición de sarampión documentados.

El subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Población de la Secretaría de Salud, Rafael Valdés, explicó que este plan abarca 90 días y consiste en una intervención en estados con casos activos para interrumpir las cadenas al realizar bloqueos, barridos, búsqueda activa y seguimiento de contactos por 30 días, con acompañamiento presencial al menos 12 semanas.

En tanto, la segunda fase se refiere al bloque de cierre y consiste en vigilancia epidemiológica, mantener la búsqueda activa y documentar la evidencia para la Comisión Regional.

El funcionario explicó que para 2027 la meta es el cierre del bote de sarampión y obtener el acta de interrupción de la transmisión, a fin de que recuperar la categoría como un país libre de la enfermedad en 2028 al documentar que no se han presentado casos en 12 meses.

Panorama del sarampión en México

El subsecretario de Salud detalló que tras el pico de sarampión que se registró en febrero de este año (en la semana epidemiológica 6) con mil 314 casos en una semana, se ha tenido una baja sostenida de los contagios y actualmente, hasta el corte de ayer, hay sólo 14 casos activos en el país que se concentran en dos estados: Chiapas y Quintana Roo.

Destacó que de 2025 a 2026 se han aplicado 40.9 millones de vacunas contra el sarampión y actualmente registran un avance en el 90% de la meta de este año de inmunización contra esta enfermedad y se mantienen más de 21 mil puestos de vacunación en los 32 estados del país para que la población pueda acudir a recibir la dosis correspondiente.

Sostuvo que al momento 12 estados del país suman 12 semanas o más sin casos de sarampión.