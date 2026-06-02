Plataforma de lanzamiento de Blue Origin podría repararse hasta 2028

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, declaró a CNBC que la plataforma de lanzamiento de Blue Origin dañada por la explosión de un cohete podría no restaurarse hasta 2028.

La compañía espacial fundada por Jeff Bezos sufrió un grave incidente el jueves pasado, cuando su enorme cohete New Glenn estalló en una bola de fuego durante una prueba de encendido en una instalación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, Florida.

Durante la prueba, los motores del cohete fueron encendidos mientras la nave permanecía sujeta a la plataforma de lanzamiento. La explosión dañó severamente la infraestructura, aunque Bezos confirmó que todo el personal de Blue Origin se encontraba a salvo. El empresario calificó el hecho como “un día muy difícil” y se comprometió a reconstruir las instalaciones.

Isaacman señaló que el plazo de 2028 es razonable para la recuperación de la plataforma, especialmente considerando los compromisos de la NASA con Blue Origin en el marco del programa Artemis. La agencia adjudicó a la compañía un contrato de 188 millones de dólares para ayudar a construir una base lunar, incluyendo el traslado de dos vehículos exploradores a la superficie en ese mismo año.

Explosión del cohete New Glenn daña gravemente la plataforma de Blue Origin en Cabo Cañaveral. REUTERS

Impacto en las misiones lunares

El plan de Blue Origin contemplaba enviar los vehículos lunares a través de su plataforma Mark 1, utilizando el cohete New Glenn. Sin embargo, tras el accidente, Isaacman advirtió que la NASA podría recurrir al Falcon Heavy de SpaceX para garantizar el transporte de cargas pesadas hacia la Luna.

En declaraciones a CNBC, Isaacman afirmó: “En cuanto a lanzamientos realmente pesados, tienes a SpaceX y Blue Origin, y obviamente uno de ellos está en una plataforma de lanzamiento ahora mismo”.

El CEO de Blue Origin, Dave Limp, recorrió la plataforma junto a Bezos e Isaacman el viernes y aseguró en una publicación en X que la empresa ya ha recuperado cierto acceso al sitio y ha desarrollado un plan de reconstrucción. Aunque la torre de soporte resultó dañada, Limp explicó que puede repararse en el lugar en lugar de ser demolida y reemplazada.

Explosión del cohete New Glenn daña gravemente la plataforma de Blue Origin en Cabo Cañaveral. REUTERS

Isaacman agregó que la recuperación requerirá un análisis exhaustivo de las causas raíz del accidente y la aplicación de conocimientos especializados para garantizar que la infraestructura vuelva a estar operativa.

Repercusiones para clientes comerciales

El incidente también afecta a otros clientes de Blue Origin, incluido Amazon, que tenía previsto transportar 48 satélites para su proyecto de internet satelital Leo. La Comisión Federal de Comunicaciones ha impuesto a Amazon un plazo para desplegar aproximadamente la mitad de su constelación el próximo mes, lo que añade presión a la compañía.

Asimismo, AST SpaceMobile, que desarrolla un sistema de conexión directa de satélites a dispositivos, depende de Blue Origin para algunos lanzamientos. Tras el accidente, las acciones de la empresa cayeron más del 6% el lunes, después de una caída cercana al 15% el viernes.

Con información de CNBC.