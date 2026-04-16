Estados Unidos endurece política de visados para América Latina y el Caribe

El gobierno de Estados Unidos anunció el endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe, afectando en un primer momento a 26 personas, aunque sin revelar nombres ni nacionalidades.

Según el Departamento de Estado, la medida busca impedir que “potencias adversarias” puedan poseer o controlar activos vitales o amenazar la seguridad y prosperidad de Estados Unidos en la región. “En apoyo de este objetivo fundamental, el Departamento de Estado anuncia una expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente”, indicó el comunicado.

La política ampliada permitirá restringir visas a nacionales de países de la región que financien, apoyen o participen en actividades consideradas adversas a los intereses estadounidenses.

El gobierno de Donald Trump ha recurrido en varias ocasiones a la prerrogativa de otorgar o retirar visados como herramienta de presión diplomática. Uno de los casos más sonados fue el del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien se le retiró el visado en octubre pasado tras participar en una manifestación en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En ese momento, Washington también anunció sanciones contra Petro y miembros de su familia por supuestos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, esas sanciones fueron levantadas posteriormente como parte de un proceso de normalización de relaciones que culminó con una invitación del mandatario colombiano a la Casa Blanca.

Confidencialidad y alcance

El Departamento de Estado subrayó que no está obligado a dar nombres de las personas afectadas por la medida, alegando motivos de confidencialidad. “Para demostrar nuestro compromiso con esta política ampliada, hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades”, añadió el comunicado.

El endurecimiento de la política de visados se suma a otras medidas de presión diplomática y económica aplicadas en la región, en un contexto de crecientes tensiones con gobiernos considerados adversarios.