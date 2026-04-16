Postergan sentencia contra exjefe de inteligencia de Hugo Chávez en EU

La justicia estadounidense decidió aplazar indefinidamente la audiencia de sentencia contra Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, quien fuera jefe de la inteligencia militar venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez. El tribunal de Nueva York que lleva el caso no especificó los motivos de la postergación, según informó una fuente judicial a la AFP.

Carvajal se declaró culpable en junio pasado de conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos, participación en narcoterrorismo en nombre de las FARC y delitos relacionados con armas. Los cargos forman parte del mismo expediente en el que se procesa al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en Caracas a principios de este año en una operación militar estadounidense.

Perfil de Hugo Carvajal

Apodado “El Pollo”, Carvajal fue un estrecho colaborador de Chávez y ocupó posiciones clave en la estructura de inteligencia del régimen. Sin embargo, con la llegada de Maduro al poder, fue marginado gradualmente y terminó convirtiéndose en opositor.

Tras abandonar Venezuela, se refugió primero en la República Dominicana y luego en España, donde intentó modificar su apariencia mediante varias cirugías estéticas y el uso de bigotes, barbas y pelucas postizas. Además, cambiaba de escondite cada tres meses y evitaba aparecer en público. Finalmente, fue localizado, arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2023.

Carvajal enfrenta cargos graves que lo vinculan directamente con el narcotráfico internacional y con organizaciones armadas como las FARC.

La suspensión indefinida de la audiencia podría responder a factores procesales, negociaciones internas o nuevas pruebas, aunque hasta el momento no se han dado explicaciones oficiales.

Con información de AFP.