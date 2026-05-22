Estados Unidos centrará las primeras negociaciones del T-MEC en contenido y seguridad económica

Las primeras negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estarán enfocadas en las normas de contenido y la seguridad económica, según declaró este viernes el representante comercial Jamieson Greer.

De acuerdo con sus declaraciones, los equipos negociadores de los tres países han identificado que la definición de reglas claras sobre el contenido regional en sectores estratégicos como el automotriz, el tecnológico y el energético. Estas normas buscan garantizar que los productos que circulen bajo el marco del T-MEC cumplan con porcentajes específicos de insumos fabricados en la región, fortaleciendo así las cadenas de suministro locales y reduciendo la dependencia de terceros mercados.

Greer subrayó que la seguridad económica también será un eje central de las conversaciones iniciales. Este concepto abarca la protección de sectores críticos frente a riesgos externos, la prevención de prácticas desleales de comercio y la creación de mecanismos que permitan responder de manera coordinada ante crisis globales, como pandemias o conflictos geopolíticos.

El representante comercial destacó que, aunque el tratado ya se encuentra en vigor, las negociaciones buscan actualizar y perfeccionar ciertos capítulos para adaptarlos a los nuevos desafíos de la economía internacional.

Estamos entrando en una etapa en la que la cooperación regional no solo es deseable, sino indispensable para mantener la competitividad y la estabilidad”, señaló.

Las discusiones, añadió, no se limitarán a cuestiones técnicas, sino que también tendrán un fuerte componente político, pues cada país deberá equilibrar las demandas de sus sectores internos con los compromisos asumidos en el marco trilateral.

Automotrices extranjeras amenazan con retirar modelos en EU

Los fabricantes de automóviles extranjeros han advertido al Gobierno de Donald Trump que podrían retirar del mercado estadounidense sus modelos más económicos si el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se renueva o se debilita en sus disposiciones actuales.

Según un reporte publicado en Wall Street Journal, varias compañías automotrices han transmitido su preocupación de que, sin el marco del T-MEC o con una versión modificada que no contemple reducciones significativas de aranceles, resultaría inviable fabricar y comercializar vehículos de bajo costo en Estados Unidos.

La industria automotriz considera que el T-MEC es esencial para sostener la producción en Estados Unidos, pues garantiza cadenas de suministro regionales y elimina barreras que encarecen los costos.

México y Canadá, por su parte, ven en las negociaciones una oportunidad para aliviar los elevados aranceles impuestos por Trump en 2025, que han generado dificultades no solo para los fabricantes de automóviles, sino también para otras industrias dependientes de la integración norteamericana.

El año pasado, Trump aplicó un arancel del 25% a las exportaciones de automóviles provenientes de México y Canadá, alegando motivos de seguridad nacional. Esta medida contrastó con el arancel cero previsto en el T-MEC, acuerdo que el propio Trump había presentado en 2020 como “el mejor acuerdo comercial de la historia”.

Los tres países tienen como fecha límite el 1 de julio para concluir los trabajos de revisión del tratado. No obstante, el calendario se ha visto complicado por las tensiones entre Washington y Ottawa, derivadas de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Con información de Reuters.