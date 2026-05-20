“México y la UE, con visión ajena a la coerción”; descarta tensiones por el T-MEC

En la antesala de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, destacan los valores e intereses compartidos.

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, hizo énfasis en que en la relación bilateral es clave la visión conjunta de un sistema internacional basado en normas.

México y la Unión Europea somos amigos y socios estratégicos. Compartimos la creencia en un sistema internacional basado en normas, no en la coerción. Dondequiera que miremos, el sistema multilateral está bajo presión y debemos contrarrestarla”, puntualizó en entrevista con Excélsior.

Al subrayar que más de 10 mil empresas europeas ya invierten en México, Kallas dijo que el Acuerdo Global Modernizado, que se firmará este viernes en la Ciudad de México, envía una señal clara de que Europa cree en los mercados abiertos, el comercio justo y la cooperación internacional.

Respecto de la integración económica que México tiene con Estados Unidos debido al T-MEC, la representante europea dejó claro que los acuerdos que se están firmando esta semana no van dirigidos contra EU ni contra ningún otro país.

Europa ha aprendido por las malas que la dependencia excesiva genera vulnerabilidades”, comentó, y sobre ello ejemplificó el chantaje energético de Rusia en vísperas de su invasión a Ucrania o el uso que hace China de las exportaciones de tierras raras como arma.

Abundando en el conflicto bélico en Ucrania, que lleva más de cuatro años, Kaja Kallas fue contundente: “Rusia inició esta guerra y Rusia podría terminarla hoy”.

Además, destacó que la UE ha apoyado consistentemente los esfuerzos para alcanzar una paz justa y duradera. Sin embargo, “necesitamos pasar de una situación en la que Rusia finge negociar a una en la que Rusia necesite negociar”. Y sobre las capacidades de defensa entre los Estados miembro de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Alta Representante europea agregó: “Para mantener la seguridad de nuestros países, debemos seguir reforzando la capacidad de defensa europea. (...) Disuadir la agresión es más barato que librar una guerra”.

“México y la UE son socios y aliados con los mismos valores”: Kaja Kallas

México y la Unión Europea son socios que comparten valores e intereses, por lo que el Acuerdo Global Modernizado es el símbolo de la apertura comercial y la cooperación, afirmó Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

En entrevista con Excélsior, la funcionaria enfatizó en las creencias compartidas de un sistema internacional basado en normas.

El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE) se firmará este viernes en la Ciudad de México.

Este nuevo tratado actualiza el histórico Tratado de Libre Comercio (TLCUEM), firmado en julio del año 2000.

Kallas, quien estará en nuestro país para la firma del acuerdo, explicó que esto se traduce en más crecimiento, empleos e inversión a favor de ambas partes.

Incluso, insistió, el objetivo de los acuerdos que se concretarán esta semana no es confrontar ni afectar a Estados Unidos o a otra nación, sino impulsar el fortalecimiento económico y la cooperación entre las partes involucradas.

Para la política, diplomática y abogada, Europa ha aprendido que depender en exceso de ciertos países o regiones puede convertirse en un factor de riesgo económico y estratégico.

Un ejemplo de eso es la presión energética ejercida por Rusia antes de la invasión a Ucrania, que evidenció vulnerabilidades.

Mientras que China ha utilizado el control de las exportaciones de tierras raras como una herramienta de influencia.

A ello se suma la tensión en Oriente Medio, donde el control iraní sobre el estrecho de Ormuz afecta rutas clave para el suministro energético mundial.

Ante este escenario, la Unión Europea considera fundamental fortalecer alianzas comerciales y de suministro con socios considerados confiables, entre ellos México.

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Tras la firma del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea el 22 de mayo, ¿qué mensaje político y económico busca transmitir Bruselas en un momento de tensiones comerciales globales, guerra y creciente competencia geopolítica?

México y la Unión Europea somos amigos y socios estratégicos. Compartimos la creencia en un sistema internacional basado en normas, no en la coerción. Dondequiera que miremos, el sistema multilateral está bajo presión y debemos contrarrestarla.

El Acuerdo Global Modernizado envía una señal clara de que Europa cree en los mercados abiertos, el comercio justo y la cooperación internacional. Más de diez mil empresas europeas ya invierten en México.

Los nuevos acuerdos eliminarán la mayoría de las barreras restantes al comercio y la inversión. Todo esto se traducirá en más crecimiento, empleos e inversión en ambos lados del Atlántico.

El mensaje que enviamos es claro: somos un socio estable y confiable para los países que comparten nuestros valores e intereses. México es uno de esos socios.

México continúa profundamente integrado económicamente con Estados Unidos a través del T-MEC. ¿Cómo concibe la UE el papel de México dentro de una estrategia europea más amplia de diversificación económica y resiliencia de las cadenas de suministro?

México es la duodécima economía más grande del mundo y el principal socio comercial de Europa en América Latina medido en términos per cápita. Tanto Europa como México buscamos diversificar sus cadenas de suministro y fortalecer las asociaciones confiables. La cumbre de esta semana demuestra que existe un claro interés mutuo en hacerlo juntos.

Quiero subrayar que los acuerdos que estamos firmando esta semana no están dirigidos contra Estados Unidos ni contra ningún otro país. Se trata de fortalecer nuestras economías.

Europa ha aprendido por las malas que la dependencia excesiva genera vulnerabilidades. El chantaje energético de Rusia en vísperas de su invasión a Ucrania fue una lección dolorosa. China utiliza las exportaciones de tierras raras como arma. El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz interrumpe las rutas de transporte de energía. Podemos mitigar mejor las interrupciones comerciales mediante asociaciones con países en los que podemos confiar, como México.

Kaja Kallas.

Tras más de cuatro años de guerra en Ucrania, ¿cómo evalúa la situación actual del conflicto y hasta qué punto está preparada Europa para mantener su apoyo político, financiero y militar a Kiev a largo plazo?

Rusia inició esta guerra y Rusia podría terminarla hoy. Pero mientras hablamos de ‘altos al fuego’, Moscú continúa bombardeando a civiles.

La Unión Europea ha apoyado consistentemente los esfuerzos para alcanzar una paz justa y duradera. Sin embargo, necesitamos pasar de una situación en la que Rusia finge negociar a una en la que Rusia necesite negociar. Y la dinámica está cambiando.

Rusia se encuentra en una posición desfavorable militar, económica y diplomáticamente. En el campo de batalla, sus avances son mínimos, si es que los hay, y tienen un costo insostenible para Moscú.

Sabemos que el Donbás no es el objetivo final de Putin. Por eso, apoyar a Ucrania no sólo es lo correcto, sino también una inversión en la seguridad europea y global. El préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania y los paquetes de sanciones contra Rusia demuestran que Europa sigue con Ucrania.

Debemos mantener ese apoyo, porque una victoria rusa sentaría las bases para una guerra aún más amplia.

La guerra en Ucrania aceleró un debate histórico sobre la autonomía estratégica y la defensa europea. ¿Cree que la Unión Europea avanza hacia una política de defensa verdaderamente común o seguirán fragmentadas las capacidades de defensa entre los Estados miembros?

La guerra de Rusia fue una llamada de atención. Para mantener la seguridad de nuestros países, debemos seguir reforzando la capacidad de defensa europea. Esto implica aumentar el gasto en defensa, cerrar brechas de capacidades y ampliar la producción europea de defensa. Todo esto conlleva costes, pero disuadir la agresión es más barato que librar una guerra.

La fragmentación del mercado europeo de defensa es costosa e ineficiente. Mantener una docena de modelos distintos de tanques es un lujo que Europa no puede permitirse. Por supuesto, la defensa seguirá siendo principalmente responsabilidad de los Estados miembros de la UE. Pero hay muchas cosas que Europa puede hacer de manera conjunta: adquisiciones compartidas, normas para agilizar el movimiento de tropas por Europa y el fortalecimiento de la industria europea de defensa.

La OTAN seguirá siendo la base de la defensa colectiva en Europa. Pero unas capacidades de defensa europeas más sólidas también significan una OTAN más fuerte.

Los tres pilares del acuerdo

Diálogo Político. Cumbres presidenciales, sociedad civil, valores compartidos, seguridad. Cooperación. Desarrollo sostenible e inclusión, ciencia y tecnología, transición energética, cambio climático. Relación Económica. Comercio de bienes, inversión, servicios, economía digital, elementos de vanguardia.

*vml

*mcam