Estados Unidos acelera producción de misiles de alta precisión para “superar a cualquier adversario”

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos (DoW por sus siglas en inglés), anunció que llegó a un acuerdo con Lockheed Martin para acelerar la producción del misil de precisión (PrSM), con el objetivo de que los procesos industriales se adapten a los tiempos de guerra y así puedan “superar a cualquier adversario potencial”.

El acuerdo ocurre en el marco del mandato del secretario de Guerra, Pete Hegseth, con el que busca reforzar la base industrial de defensa para la construcción del denominado “Arsenal de la Libertad”, iniciativa que tiene como objetivo aumentar la capacidad militar del país.

“Mediante este acuerdo, estamos construyendo activamente el Arsenal de la Libertad con rapidez y urgencia”, declaró Michael Duffey, Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento.

Duffey señaló que se está generando una ventaja para los elementos que se encuentran actualmente en combate.

Al empoderar la industria para que inviertan en producción, se está generando una ventaja decisiva y duradera”

Lockheed Martin invertirá en la modernización de las instalaciones y equipos de prueba, lo que permitirá reducir los tiempos de producción. El Departamento de Guerra indicó que con la medida se garantiza la entrega de misiles a las fuerzas armadas con “mayor rapidez y eficiencia que nunca”.

El DoW detalló que con la modernización del proceso se abre la posibilidad de negociar un contrato plurianual de hasta siete años, lo que fortalecerá el Arsenal de la Liberad y la base industrial que, a su vez, ofrecerá mayor velocidad para disuadir una agresión contra Estados Unidos y a cualquiera de sus aliados.

Estados Unidos emplea por primera vez misiles PrSM en la guerra contra Irán

La iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación de Adquisiciones del Departamento de Defensa y de los trabajos del Consejo de Aceleración de Municiones, en coordinación con el Ejército y la Unidad de Defensa Económica.

A inicios de marzo, las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizaron por primera vez los nuevos misiles de ataque de precisión de largo alcance (PrSM) en operaciones contra Irán, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El organismo militar, con sede en Florida, calificó el debut como un hecho “histórico”, ocurrido durante la Operación Furia épica.

De acuerdo con la publicación oficial de CENTCOM en redes sociales, los PrSM ofrecieron “una capacidad sin precedentes de impacto profundo”. El anuncio estuvo acompañado de un video que mostraba los ataques, subrayando el alcance y la potencia de esta nueva arma en el contexto del conflicto.