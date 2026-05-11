NASA alista telescopio Roman para trazar Atlas del cosmos

Después del éxito alcanzado con la misión Artemis II hacia la Luna, la NASA adelantó el lanzamiento de su próximo gran telescopio espacial Nancy Grace Roman, de una precisión nunca antes vista, a septiembre de este año.

Originalmente previsto su lanzamiento para mayo de 2027, este telescopio tendrá un campo de vista cien veces mayor que el de su antecesor Hubble, uno de los más renombrados de la astronomía moderna, que orbita en el exterior de la atmósfera terrestre.

Conocido simplemente como “Roman”, este telescopio fue bautizado con el nombre de la primera jefa de Astronomía de la NASA y primera mujer en ocupar un puesto ejecutivo en la agencia espacial, la doctora Nancy Grace Roman.

Nancy Grace Roman es también conocida como “la madre del Hubble” por su aporte al establecimiento del programa de observatorios. NASA

Si bien en tamaño no se diferencia tanto del Hubble, dado que ambos tienen un espejo principal de 2.4 metros de diámetro, el telescopio Roman se distingue por su campo de visión centuplicado.

Por lo cual, si el Hubble permitió observar el universo con una nitidez revolucionaria, Roman está diseñado para hacerlo a gran escala para así analizar áreas enormes del espacio exterior y producir imágenes panorámicas útiles para estudiar millones o hasta miles de millones de objetos celestes.

Para ponerlo en perspectiva: una sola imagen tomada por el telescopio Roman tendrá el detalle equivalente a cien imágenes de Hubble.

Roman mide 12.7 metros de largo y 4.4 de ancho. NASA

Su objetivo primordial es entender por qué la expansión del universo parece estarse acelerando y de qué manera la energía y la materia oscura han influido en la evolución de nuestro universo hasta ahora.

El telescopio también servirá para impulsar el estudio de cuerpos celestes en formación así como de los exoplanetas, es decir, los planetas fuera de nuestro sistema solar, y de esa manera completar un censo estadístico de los sistemas planetarios.

Además, con la técnica de exploración infrarroja integrada en los sistemas de Roman, científicos de la NASA han predicho que el telescopio será capaz de rastrear fenómenos espaciales dinámicos, como las supernovas o los agujeros, con una claridad inédita.

Estas observaciones serán posibles gracias a dos de los principales instrumentos del Roman.

En primer lugar está el instrumento de campo amplio, que será la cámara principal del telescopio, de aproximadamente 300 mégapíxeles, diseñada para captar imágenes de grandes regiones del cielo en luz infrarroja y así estudiar galaxias, estrellas y exoplanetas.

En segundo lugar está el coronógrafo, un instrumento que le permitirá bloquear el brillo de estrellas distantes para observar con mayor claridad planetas o discos de polvo alrededor de ellas.

Telescopio Roman NASA

El telescopio espacial Nancy Grace Roman logró un hito significativo en septiembre de 2024, al superar las tres pruebas principales: de interferencia electromagnética, de vibración y de acústica. El objetivo era confirmar que el observatorio resistirá las condiciones del lanzamiento y funcionará según lo previsto en el espacio.

Se prevé que su lanzamiento se hará a bordo de un cohete Falcon de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Kennedy de la NASA.

Para cuando terminen los cinco años de su misión principal, se espera que el telescopio Roman haya acumulado un archivo de 20 mil terabytes de datos, del cual se servirán científicos para identificar y estudiar 100 mil exoplanetas, cientos de millones de galaxias, miles de millones de estrellas y objetos y fenómenos raros, incluso algunos que los astrónomos no han observado nunca.