Ataques cruzados y tensión energética marcan nueva fase del conflicto en Irán

La secuencia de hechos ya no permite separar frentes. En la guerra activa entre Israel, Irán y la intervención directa de Estados Unidos, los últimos acontecimientos muestran una escalada simultánea en lo militar, lo energético y lo diplomático. El conflicto dejó de concentrarse en zonas específicas y ahora se extiende a varios países del Golfo y puntos estratégicos clave.

Desde el 24 de marzo de 2026, reportes internacionales confirman una intensificación de ataques cruzados, mientras se abren canales de negociación paralelos que, hasta ahora, no han frenado las operaciones en curso.

Escalada militar y ataques simultáneos

Irán amplió su radio de acción con el lanzamiento de misiles y drones hacia el norte y centro de Israel, incluyendo Tel Aviv, además de ataques dirigidos a instalaciones militares utilizadas por Estados Unidos en Kuwait, Baréin y Jordania. Esta ofensiva marca un cambio relevante: el conflicto ya no se limita a actores indirectos, sino que involucra infraestructura militar de aliados clave.

En Kuwait, autoridades reportaron un incendio en el aeropuerto internacional tras el impacto de drones sobre un tanque de combustible, sin víctimas confirmadas. Al mismo tiempo, Israel respondió con bombardeos directos sobre Teherán, confirmados por su ejército como parte de operaciones nocturnas tras detectar misiles entrantes.

El frente en Líbano también se mantiene activo. Al menos nueve personas murieron en ataques aéreos israelíes en el sur del país, una zona asociada a Hezbolá. Previamente, el ejército israelí había emitido órdenes de evacuación en zonas periféricas de Beirut, anticipando los bombardeos.

En paralelo, Irán reportó un ataque contra la central nuclear de Bushehr, sin daños confirmados. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reaccionó con un llamado a la “máxima moderación”, advirtiendo sobre los riesgos que implicaría una afectación directa a instalaciones nucleares en medio del conflicto.

Petróleo, diplomacia y presión global

El impacto del conflicto ya se refleja en los mercados energéticos. El precio del crudo registró una caída cercana al 6% tras el anuncio de un plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. El Brent descendió a 98.30 dólares por barril, mientras que el WTI se ubicó en 87.72 dólares, en un movimiento que analistas vinculan a expectativas de desescalada.

El plan enviado por Estados Unidos a Irán contempla 15 puntos, entre ellos restricciones severas a su programa nuclear, el cese de apoyo a grupos armados regionales y la garantía de libre tránsito en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más sensibles para el comercio global de petróleo.

En ese contexto, Irán comunicó a la Organización Marítima Internacional que permitirá el paso de “buques no hostiles” por el estrecho, siempre bajo condiciones de seguridad. Esta señal apunta a evitar una disrupción mayor en el suministro energético global, uno de los escenarios más temidos por los mercados.

La vía diplomática también se mantiene activa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a Irán a comprometerse en negociaciones para reducir tensiones. Al mismo tiempo, la Casa Blanca confirmó que las conversaciones están en curso, con participación de altos funcionarios estadunidenses.

Sin embargo, las operaciones militares no se han detenido. Según la administración estadounidense, la ofensiva denominada “Furia Épica” continúa de forma ininterrumpida mientras se exploran salidas diplomáticas.

El conflicto se desarrolla en dos velocidades: una militar que se intensifica y otra política que intenta contenerla. Ambas avanzan en paralelo, sin que una logre imponerse sobre la otra.