Las agresiones cometidas por adolescentes neonazis contra extranjeros y militantes de izquierda en el norte de España dieron origen a una investigación sobre Núcleo Nacional, una organización ultraderechista sospechosa de captar y adoctrinar menores, indicaron fuentes judiciales.

El operativo realizado el pasado 6 de noviembre dejó un saldo de 14 detenidos, entre ellos Isabel Peralta, una conocida activista de extrema derecha. Diez de los arrestados, considerados integrantes de la cúpula de Núcleo Nacional, quedaron en libertad con medidas cautelares tras comparecer ante una jueza de Gijón.

La magistrada ordenó además suspender las actividades de la organización, clausurar sus locales y bloquear sus contenidos en todas sus redes sociales y una cuenta bancaria, según explicó este lunes Ana Cano, portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Los diez investigados tienen prohibido salir de España, les fueron retirados los pasaportes y deben comparecer semanalmente ante el juzgado.

La jueza considera que los hechos podrían constituir delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, ya que aunque casi todos disponían de licencias para sus armas de fuego, la policía también incautó armas prohibidas como puños americanos y pistolas táser, precisó Cano.

“Cacerías” neonazis

La investigación se originó en un procedimiento contra ocho menores integrantes de White Boys, un grupo neonazi juvenil de Gijón que organizaba agresiones contra extranjeros y adversarios políticos.

Núcleo Nacional es una organización jerarquizada, presente en varias regiones españolas. AFP

“El procedimiento de menores sirvió de base para la investigación posterior de adultos”, señaló Idoya Ronzón Fernández, responsable de Comunicación de la Fiscalía del Principado de Asturias.

Según la Fiscalía, White Boys nació en julio de 2024 como un grupo de WhatsApp que llegó a reunir a unos 40 jóvenes, quienes difundían propaganda nazi, racista y antisemita y organizaban ataques contra extranjeros y militantes de izquierda que denominaban “cacerías de guarros”.

Entre julio de 2024 y febrero de 2025 protagonizaron numerosos episodios violentos. En uno de ellos, tres adolescentes levantaron a un joven que lloraba mientras gritaban “Sacrificio por Hitler”; en otro, uno de los miembros presumió de haber golpeado a una persona a la que identificó como árabe y mostró una camiseta manchada de sangre.

También amenazaron y agredieron a integrantes del Sindicato de Estudiantes, realizaron pintas con esvásticas y exhibieron armas como machetes y boxers, además de que algunos miembros estuvieron implicados en tráfico de drogas.

Los ocho menores reconocieron su responsabilidad por integración en grupo delictivo y delito de odio, recibiendo medidas que van desde el internamiento en régimen semiabierto para uno de ellos hasta la libertad vigilada y tareas socioeducativas para los demás.

Vínculos con Núcleo Nacional

En septiembre de 2024, uno de los menores de edad afirmó que debían actuar contra una manifestación antifascista en Gijón siguiendo instrucciones de un dirigente de Núcleo Nacional. Varios miembros de White Boys acudieron encapuchados al lugar, pero la intervención policial evitó enfrentamientos, detalló la Fiscalía.

Un documento policial describe a Núcleo Nacional como una organización jerarquizada con presencia en varias regiones españolas, cuyos dirigentes habrían supervisado la captación de adolescentes y promovido acciones violentas por motivos ideológicos, raciales o religiosos.

Asimismo, los investigadores examinan sus contactos con movimientos de extrema derecha europeos y presuntos viajes de algunos militantes a Ucrania para recibir entrenamiento militar.

En plena campaña electoral

Las detenciones se produjeron un día antes de una manifestación convocada por Núcleo Nacional en Madrid y en vísperas de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un comunicado difundido el 10 de noviembre, la organización denunció una operación con supuestas motivaciones políticas destinada a impedir la protesta y desviar la atención de las controversias del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

También negó las informaciones sobre la supuesta preparación de un golpe de Estado y aseguró que las armas incautadas contaban con las autorizaciones necesarias, postura que Isabel Peralta defendió igualmente este domingo en un video respecto a las armas halladas en su domicilio.

Por su parte, las autoridades precisaron que no se ha establecido ninguna vinculación entre las actividades investigadas de Núcleo Nacional y los partidos que concurren a las elecciones.