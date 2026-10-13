¿Es una broma?”: Audios del 911 revelan nuevos detalles de la fallida ejecución de Christa Pike

Operadores del 911 dudaron de la autenticidad de la llamada de auxilio, por lo que tardaron en enviar ayuda a la prisión de Riverbend, en Tennessee, donde Christa Pike sobrevivió a la aplicación de dos inyecciones letales.

Audios difundidos en redes sociales muestran que los operadores intentaron confirmar si la emergencia reportada desde la cámara de ejecución de la prisión de Riverbend era real o se trataba de una falsa alarma.

Estamos tratando de verificar si esto es algo que realmente está pasando, si debemos enviar una ambulancia o si necesitan asistencia policial o si se trata simplemente de una broma telefónica o de una falsa alarma”, señaló una funcionaria en una de las llamadas.

Pike, de 50 años, fue sometida el 30 de septiembre a un procedimiento con pentobarbital, pero sobrevivió a dos inyecciones del fármaco y tuvo que ser trasladada a un hospital en estado crítico.

El 10 de octubre se informó que fue dada de alta y regresó a prisión. Días antes, había recuperado la conciencia y comenzado a hablar, una evolución que sorprendió a especialistas, personal médico y a sus abogados.

La mujer fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995 junto con su entonces novio.

Las grabaciones dan contexto a los informes presentados por las autoridades sobre cómo se llevó el procedimiento de la ejecución de pena de muerte, en particular cuando la sentenciada sobrevivió y se solicitó la asistencia.