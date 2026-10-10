Christa Pike es dada de alta tras sobrevivir a dos inyecciones letales; regresa a prisión

Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a una ejecución por inyección letal en Tennessee, fue dada de alta del hospital y trasladada nuevamente al sistema penitenciario estatal tras permanecer diez días bajo atención médica por las complicaciones derivadas del procedimiento.

De acuerdo con información difundida por sus abogados, Pike regresó este sábado al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, en Nashville, donde había permanecido recluida durante más de tres décadas antes del intento de ejecución realizado el 30 de septiembre.

Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde ha estado alojada durante más de 30 años", señalaron sus representantes legales en un comunicado.

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permaneció inconsciente y conectada a soporte respiratorio debido a la gravedad de su estado de salud.

Durante los primeros días posteriores a la ejecución fallida, existieron dudas sobre su recuperación. Sin embargo, la evolución médica sorprendió incluso a sus abogados.

Recuperó la consciencia y volvió a caminar

El 6 de octubre, la defensa informó que Pike había recuperado la consciencia y comenzado a comunicarse nuevamente.

Un día después logró dar sus primeros pasos con ayuda de personal médico, mientras continuaba bajo observación por las secuelas neurológicas y físicas derivadas del procedimiento.

Posteriormente, los abogados señalaron que había recuperado parcialmente la movilidad y la fuerza en los brazos, comenzó a alimentarse por sí misma y mostró una mejoría progresiva.

Aunque ya abandonó el hospital, continuará recibiendo atención médica especializada dentro del centro penitenciario.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike sería la única persona de la que existe registro documentado por haber sobrevivido a un intento de ejecución en Estados Unidos.

¿Por qué fue condenada?

Christa Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, una estudiante de 19 años asesinada en enero de 1995.

De acuerdo con los expedientes judiciales, la víctima fue llevada a una zona boscosa cercana al campus de la Universidad de Tennessee, donde fue atacada y asesinada durante un episodio en el que también participaron otras dos personas.

Pike tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos y posteriormente fue enviada al corredor de la muerte.

Tras la ejecución fallida, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y autorizó una investigación independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento.

Las autoridades buscan establecer por qué las dosis administradas no produjeron el resultado previsto y si existieron fallas en la aplicación del protocolo estatal.