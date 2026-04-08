Estados Unidos amenaza con tomar el uranio de Irán

El jefe del Pentágono, Peter Hegseth, aseguró que Estados Unidos “tomará” el uranio altamente enriquecido de Irán si este no lo entrega voluntariamente, sin precisar los mecanismos que se utilizarían para llevar a cabo dicha acción.

Irán ha mantenido durante años reservas de uranio enriquecido que han despertado preocupación en la comunidad internacional. Este material, aunque puede tener aplicaciones civiles, también es clave para la fabricación de armas nucleares.

Los intentos de limitar su producción mediante acuerdos como el Plan de Acción Integral Conjunto se han visto debilitados desde que Estados Unidos se retiró del pacto en 2018. Desde entonces, Teherán ha incrementado su capacidad de enriquecimiento, lo que ha encendido las alarmas en Washington y en otras capitales.

“Sabemos lo que tienen, y ellos lo entregarán, y nosotros lo obtendremos y lo tomaremos. Si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por cualquier medio necesario”, mencionó Peter Hegseth.

Además, sugirió que podría repetirse un bombardeo similar al realizado en junio del año pasado contra instalaciones sospechosas de albergar actividades nucleares.

Irán se prepara para conversaciones de paz con Estados Unidos

El embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, declaró que Irán abordará las próximas conversaciones de paz con Estados Unidos con mucha más cautela que en ocasiones anteriores, debido a la profunda falta de confianza entre ambas partes.

El martes por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, apenas dos horas antes de la fecha límite que había fijado para que Irán abriera el estrecho de Ormuz. La amenaza de Trump fue si Irán no desbloqueaba el paso marítimo, se enfrentaría a la destrucción de “toda su civilización”.

La postura de Irán

Bahreini subrayó que Irán no confía en la otra parte y que sus fuerzas militares permanecen en estado de alerta. Aun así, confirmó que Teherán participará en las negociaciones para evaluar la seriedad de Estados Unidos.

“Mientras tanto, acudiremos a las negociaciones para ver hasta qué punto la otra parte habla en serio”, mencionó.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, invitó a las delegaciones de Teherán y Washington a reunirse en Islamabad el viernes. Será la primera vez que ambos países celebren conversaciones oficiales de paz desde el inicio de la guerra. El presidente de Irán ya confirmó su asistencia.

Con información de AFP y Reuters.