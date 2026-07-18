Ejército de Irán responde a EU y ataca bases en Kuwait

El ejército iraní anunció el domingo que atacó con drones dos bases militares estadunidenses en Kuwait, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos contra su territorio, según la televisión estatal.

El ejército de la república islámica dijo que efectuó "ataques a gran escala con drones kamikaze contra un depósito de municiones del ejército de Estados Unidos en Camp Udairi y un sistema de radares y vigilancia aérea Patriot en la Base Aérea Ali Al Salem, en Kuwait", según un comunicado divulgado en Telegram por la televisión estatal iraní.

El ejército de Estados Unidos anunció el domingo haber concluido su octava noche consecutiva de ataques contra Irán, dirigidos a las unidades responsables de la ofensiva que costó la vida de dos soldados estadunidenses en Jordania.

Estados Unidos atacó instalaciones militares iraníes, así como de "las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio", señaló el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado.

Tregua rota

La guerra entre Estados Unidos e Irán atraviesa una nueva escalada tras el colapso de la tregua alcanzada en junio. Durante julio, Washington ha ejecutado una campaña sostenida de bombardeos que, hasta este fin de semana, suma ocho jornadas consecutivas de ataques contra objetivos militares iraníes.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostiene que las operaciones buscan "degradar aún más las capacidades militares de Irán" y proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

Los ataques estadounidenses se han concentrado principalmente en el sur del país, donde se ubican instalaciones estratégicas de la Guardia Revolucionaria y de la Armada iraní.

Entre las zonas alcanzadas figuran Bandar Abbas, Qeshm, Sirik, Hajiabad, Hormozgan, Bushehr, Ahvaz y Yazd, donde han sido bombardeados radares, defensas antiaéreas, depósitos subterráneos de armas, centros logísticos, infraestructura naval y posiciones de vigilancia costera.

En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra bases estadounidenses y de sus aliados en Jordania, Kuwait, Baréin y otras instalaciones militares del golfo Pérsico.

Las víctimas continúan aumentando. Las autoridades iraníes reportan que los bombardeos estadounidenses han dejado más de 50 muertos y al menos 500 heridos en las últimas tres semanas, además de daños en infraestructura civil y energética. Del lado estadounidense, el Pentágono confirmó este sábado la muerte de dos militares en un ataque iraní contra una base en Jordania, un tercer soldado permanece desaparecido y varios más resultaron heridos. Con ello, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra ascendió a 16, según cifras oficiales.

El intercambio de ataques ha agravado la situación en el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita alrededor del 20 por ciento del petróleo comercializado en el mundo. Irán mantiene el cierre de la ruta marítima y ha advertido que continuará respondiendo mientras persistan los bombardeos.

El líder supremo, Mojtaba Jamenei, afirmó que Estados Unidos "enfrentará las consecuencias de su agresión", mientras el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que "Irán tomó una mala decisión y pagará el precio" tras la muerte de los soldados estadunidenses.

La intensificación del conflicto mantiene en alerta a la comunidad internacional, que teme una expansión de la guerra en Oriente Medio.

Además de los daños humanos, la reducción del tráfico marítimo por Ormuz ha elevado los precios internacionales del petróleo y aumentado la volatilidad de los mercados, mientras gobiernos europeos, países del Golfo y la ONU continúan impulsando gestiones diplomáticas para intentar contener una confrontación que amenaza la seguridad energética mundial.