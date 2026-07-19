Mexicano tenía 2 días en Florida cuando murió arrollado por ICE; buscan repatriarlo

Juan Jairo Coronilla Durán, el mexicano que murió atropellado el pasado 14 de julio al huir de un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en Saint Augustine, Florida, tenía apenas dos días en el estado y viajó con visa de turista.

Yezzika Alamilla, esposa de Juan Jairo y madre de sus dos hijos, aseguró que su esposo tenía visa de turista y apenas tres semanas en Estados Unidos y dos días en Florida.

“Él tenía visa de turista, apenas llevaba dos días en Florida”, declaró la viuda a reporteros al viajar a Orlando para reclamar el cuerpo de su esposo.

Así ocurrió la muerte de Juan Jairo durante el operativo del ICE

Juan Jairo Coronilla Durán era uno de cuatro n que viajaban a bordo de un vehículo cuando coincidieron con el ICE en una gasolinera del condado de St. Johns, y huyeron a pie para evitar ser arrestados.

El ICE arrestó a uno de los cuatro migrantes, dos lograron escapar y uno más, al que la Patrulla de Carreteras de Florida identificó como “mexicano de 28 años”, murió atropellado al intentar cruzar a trote una carretera para escapar de los agentes.

Coronilla Durán alcanzó el camellón de la carretera estatal 16, cerca de San Agustín, Florida, pero el césped estaba mojado y perdió el equilibrio.

“Estaba como arrastrándose. Cuando se volvió a levantar, llegó al medio, vino el camión y se cayó justo en medio”, relató un testigo entrevistado por Noticias Telemundo.

Juan Jairo murió en el lugar. El conductor detuvo la unidad y trató de auxiliarlo, pero las heridas resultaron mortales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó posteriormente que la víctima era mexicana, pero no precisó su condición migratoria, ni si era el objetivo específico del operativo. La investigación permanece abierta.

Dos testigos entrevistados por Telemundo aseguraron que quienes seguían a Juan Jairo no portaban uniforme.

La esposa y el primo de Juan Jairo lo identificaron como la víctima del atropello porque no supieron nada de él desde la mañana en que ocurrió el percance. Tres días después, el gobierno de Guanajuato confirmó su identidad.

Autoridades apoyan la repatriación de Juan Coronilla

Yezzika Alamilla viajó este fin de semana al Consulado de México en Orlando para hacer los trámites de repatriación de Juan Jairo, de 28 años.

El gobierno de Guanajuato expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de Juan Jairo Coronilla Durán y reiteró que recibirán acompañamiento integral durante este proceso.

“De inmediato implementamos el protocolo de atención a estos casos y establecimos contacto con su esposa quien viajó a Orlando, Florida, en compañía de algunas personas; se le orientó para acudir al Consulado de México en Orlando, para dar seguimiento al proceso que se realiza”, informó al respecto la titular de la Secretaría de Derechos Humanos del estado, Liz Alejandra Esparza Frausto.

La muerte de Coronilla Durán elevó a 17 el número de mexicanos que han perdido la vida en hechos relacionados con operativos o mientras permanecían bajo custodia del ICE durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

El caso más reciente era el del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió abatido por agentes del ICE en Houston el pasado 7 de julio.

*mcam