Ferry con 116 personas vuelca en Guyana; aún hay desaparecidos

Las autoridades de Guyana mantienen un intenso operativo de búsqueda y rescate luego de que un ferry con 116 personas a bordo se volcó la noche del sábado frente a las costas del país sudamericano, un accidente que hasta el momento tiene varias personas desaparecidas, de acuerdo con los reportes oficiales y medios locales. Hasta el momento han rescatado a 53 pasajeros.

El ministro de Trabajo, Juan Edghill, informó durante la madrugada del domingo que el MV Barima había zarpado alrededor de las 03:15 horas (tiempo local) con destino al puerto de Kaituna, transportando a 116 pasajeros, además de la tripulación.

Rescatan a 53 personas tras el accidente

A través de su página de Facebook, el primer ministro de Guyana Mark Phillips informó que, hasta el momento, los equipos de emergencia han logrado rescatar a 53 personas.

53 personas han sido rescatadas tras la Operación de Búsqueda y Rescate en respuesta al aviso de desastre recibido del barco MV Barima en las últimas horas de la noche del 18 de julio”, escribió.

Por su parte el ministro de Trabajo, Juan Edghill, explicó que las autoridades recibieron una llamada de auxilio aproximadamente a las 23:01 horas (tiempo local), lo que activó de inmediato un amplio despliegue de emergencia.

El funcionario agregó que ordenó el envío de otra embarcación hacia la zona del accidente para funcionar como un hospital temporal, con el fin de brindar atención médica inmediata a las personas que fueran localizadas durante las labores de rescate.

Las operaciones son encabezadas por la Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana, con apoyo de embarcaciones privadas que participan en la búsqueda de los pasajeros.

Se está llevando a cabo una operación activa de búsqueda y rescate, y rezamos por la seguridad de todos", indicó Juan Edghill.

Aún hay que personas permanecen desaparecidas

De acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación, el ferry Barima navegaba con rumbo al noroeste a lo largo de la costa cuando envió una señal de auxilio durante la noche del sábado.

Horas después, las autoridades informaron que únicamente un pequeño grupo de las 116 personas que viajaban a bordo había sido localizado con vida, mientras que aún hay personas que permanecen desaparecidas.

La ruta del ferry pasa por la región del Esequibo

Port Kaituma se encuentra tierra adentro, en la región del Esequibo, por lo que la embarcación primero recorre un tramo por el mar antes de internarse en un río para llegar a esa localidad.

El Esequibo, un territorio de 160 mil kilómetros cuadrados rico en petróleo, es administrado por Guyana desde hace más de un siglo; sin embargo, permanece en el centro de una disputa con Venezuela, debido a que ambos países mantienen diferencias sobre el trazado de su frontera común.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate, mientras se espera información oficial sobre el paradero del resto de los pasajeros y la evolución del operativo.

Con información de AFP.

*mcam