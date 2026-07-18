Mueren dos militares de Estados Unidos tras ataque de Irán en Jordania; reportan uno desaparecido

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) informó que dos militares estadounidenses murieron y un tercero permanece desaparecido tras un ataque con misiles balísticos y drones perpetrado por Irán contra una base en Jordania. Se trata de las primeras bajas estadounidenses registradas desde que se rompió el alto el fuego entre ambos países la semana pasada.

El 17 de julio, dos miembros del servicio estadounidense en Jordania fueron abatidos en combate mientras el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y las fuerzas aliadas se defendían contra ataques con misiles balísticos iraníes y drones. Además, un miembro del servicio se encuentra actualmente desaparecido"

El ataque dejó además cuatro soldados heridos, quienes fueron evacuados de emergencia a hospitales jordanos. El Centcom precisó que todos ellos ya se han recuperado y fueron dados de alta. Otros miembros del personal que presentaron lesiones menores durante el incidente regresaron a sus labores ordinarias.

Cuatro miembros del servicio estadounidense fueron evacuados médicamente a hospitales jordano. Desde entonces han sido dados de alta. Otro personal que fue evaluado por lesiones menores ha regresado a sus funciones"

En el comunicado, el Centcom subrayó que, por respeto a las familias, se retendrá cualquier información adicional, incluidas las identidades de los militares fallecidos, hasta que los familiares más cercanos sean notificados. El organismo confirmó que la base fue atacada directamente con misiles y drones iraníes, lo que marca una escalada significativa en el conflicto.