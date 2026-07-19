Fiscal contradice al ICE sobre muerte del mexicano Lorenzo Salgado

El fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, presentó nuevos detalles sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo que contradicen la versión inicial difundida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al descartar que la camioneta conducida por la víctima hubiera impactado una patrulla de la corporación.

Salgado Araujo, de 52 años, murió el pasado 7 de julio tras recibir un disparo de un agente del ICE durante un operativo migratorio en Houston, cuando se dirigía a su trabajo junto con tres compañeros, entre ellos su hermano Víctor.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar presentada por el fiscal, Lorenzo Salgado realizó una maniobra en reversa y posteriormente avanzó cuando un agente se encontraba “parcialmente dentro o junto al vehículo”. En ese momento, uno de los oficiales realizó un solo disparo que impactó al mexicano.

Sin embargo, Reitz no sostuvo la afirmación inicial del ICE de que la camioneta hubiera embestido o colisionado con un vehículo oficial.

Autoridades migratorias justificaron el uso de la fuerza tras el incidente al señalar que los agentes actuaron en defensa propia frente a un supuesto intento de atropellamiento.

La investigación preliminar presentada por Reitz también señala que los agentes federales buscaban a dos migrantes guatemaltecos vinculados con una camioneta blanca similar a la que conducía Salgado. Estos dos migrantes que buscaba el ICE tenían orden de deportación y, hasta donde se sabe, ninguno de ellos fue detenido.

Foto: AFP.

Claman Justicia por Lorenzo

Manifestantes se congregaron ayer en las escaleras del Ayuntamiento de Los Ángeles, California, durante una protesta por el Día Nacional de Acción contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Durante la movilización, los asistentes exigieron justicia tras las recientes muertes del mexicano Lorenzo Salgado y del colombiano Joan Guerrero, quienes fallecieron a manos de elementos de la agencia.

La protesta reunió a personas que expresaron su rechazo a las acciones del ICE y demandaron que ambos casos sean esclarecidos.

Perfil de Lorenzo Salgado Araujo

Lorenzo Salgado Araujo, murió el 7 de julio de 2026 en Houston, Texas, tras recibir un disparo en el abdomen por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:50 en el vecindario de Magnolia Park mientras Salgado conducía una camioneta con una cuadrilla hacia una obra de construcción. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó oficialmente que Salgado Araujo no era el objetivo del operativo migratorio

Residencia: Vivía en Houston desde hacía 35 años.

Ocupación: Trabajador de la construcción y dueño de un pequeño negocio.

Estatus: No tenía antecedentes penales y estaba regularizando su situación migratoria.

Familia: Casado y padre de tres hijos estadounidenses.

*mcam