Echan mano de reservas estratégicas de petróleo; desbloqueo

PARÍS.— El petróleo de las reservas estratégicas de Asia y Oceanía será desbloqueado “inmediatamente” para atajar la subida de precios y el de América y Europa, a finales de marzo, indicó la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ayer.

Los 32 países miembros de la AIE, una agencia con sede en París, decidieron por unanimidad liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas.

Éste es el sexto desbloqueo que decide esta organización desde su fundación hace 50 años y nunca antes había aprobado una liberación a los mercados de esta envergadura.

“Los países miembros de la AIE presentaron planes individuales de puesta en marcha. Esos planes indican que los Estados miembros de la AIE de Asia y Oceanía pondrán a disposición esas reservas inmediatamente, y que las reservas de los miembros de la AIE de América y Europa se pondrán a disposición desde finales de marzo”, indicó la agencia.

Con el transporte aéreo mundial gravemente afectado y sin un final claro a la vista, la capacidad de Irán para bloquear el tráfico a través del estrecho de Ormuz se ha convertido en una amenaza decisiva para la economía mundial.

Aunque algunos buques iraníes han seguido transitando, el paso ha estado efectivamente cerrado para la mayor parte del tráfico marítimo mundial desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el pasado 28 de febrero.

Con los precios del crudo rondando los 100 dólares por barril, funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump insistieron en que todo apunta a un final relativamente rápido del conflicto.

“Este conflicto llegará sin duda a su fin en las próximas semanas —quizás incluso antes— y después veremos un repunte de la oferta y una bajada de los precios”, declaró el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a ABC.