Donald Trump vuelve a la cena de la Casa Blanca tres meses después del atentado

El presidente estadunidense, Donald Trump, regresó el viernes a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en medio de medidas de seguridad reforzadas, tres meses después de que un presunto intento de asesinato obligara a su caótica evacuación del evento.

Trump se dispone a pronunciar el discurso que no pudo dar en abril, cuando se escucharon disparos en el hotel Washington Hilton y la cena fue cancelada apresuradamente.

Cole Allen, un californiano de 31 años, se ha declarado no culpable de cargos que incluyen intento de asesinar al presidente.

Esta vez, el Servicio Secreto estadunidense no quiso correr riesgos: agentes de la policía y de la Guardia Nacional cerraron las calles cercanas y establecieron un amplio cordón de seguridad, aunque las personas que pasaron por allí solo se enfrentaron a un control superficial.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, estaba en el vestíbulo de la entrada observando la llegada de los invitados y, más tarde, atravesó el atrio principal, donde los asistentes tomaban una copa antes de la cena, según constató un periodista de la AFP.

Los invitados tuvieron que mostrar un código QR y su documento de identidad al entrar. Había una larga fila para pasar por los escáneres en el acceso a la sala donde se celebra la cena.

La sede de la cena ha sido cambiada del Washington Hilton al Waldorf Astoria, un antiguo hotel de Trump que, según los organizadores, es mucho más pequeño, lo que hace el evento "más íntimo".

Reproducir Momento en que el presidente Trump y la primera dama se dan cuenta del atacante.

Aunque se esperaba que Trump pronunciara un furioso discurso contra los medios en el evento original, está por verse qué tono adoptará en la cena reprogramada.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el jueves que Trump "celebrará la libertad de expresión y la Primera Enmienda [de la Constitución] junto a todos ustedes, miembros de los medios de comunicación".

Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que organiza la cena, dijo en junio, al anunciar la repetición del evento, que "no permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra".

Trump también alabó la decisión de seguir adelante con la gala, como un "signo de fuerza y entereza".

No sé si daré las mismas declaraciones, más bien desagradables, al menos en lo que respecta a ciertas personas, pero pronto lo sabremos", dijo Trump en junio, cuando anunció que asistiría.

La cena que había sido programada en abril era la primera de Trump con los corresponsales que cubren la presidencia, reflejo de su desprecio hacia los medios de comunicación tradicionales, a los que considera sesgados, y a los que ha llegado a calificar de "enemigos del pueblo".

También habrá un homenaje a un agente del Servicio Secreto que ayudó a detener al presunto tirador en abril a pesar de haber sido alcanzado en su chaleco protector, y al personal del Hilton.