Trump apoya regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia; "sería bueno que regresara"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que vería con buenos ojos la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia.

Estas declaraciones surgen apenas una semana después de que Huang renunciara a su cargo en medio de un polémico escándalo de espionaje que sacudió a la industria de la inteligencia artificial.

"Creo que sería bueno que Jensen regresara. Ciertamente no es una mala idea", comentó Trump ante los periodistas poco antes de iniciar un viaje oficial hacia Asia.

El mandatario aseguró que el ex directivo ha aprendido "una gran lección" y dejó claro que, desde la perspectiva de la Casa Blanca, no habría impedimentos para su retorno.

Jensen Huang reconoció su relación con Alice Huang, de quien autoridades de EU sospechan que es una espía china. Reuters

La "sala de guerra" de Silicon Valley para salvar a Jensen Huang

Según información reciente del Financial Times, Jensen Huang evalúa seriamente retomar el liderazgo de Nvidia. Para lograrlo, ha comenzado a dialogar con su círculo de mayor confianza. Fuentes cercanas revelaron que se ha creado una auténtica "sala de guerra" conformada por altos ejecutivos de Silicon Valley. Su objetivo es doble:

Presionar a la junta directiva a favor del regreso del fundador de Nvidia.

Conseguir el respaldo explícito de la Casa Blanca y de Donald Trump.

Donald Trump ve con buenos ojos que Jensen Huang retome el liderazgo del gigante de chips de inteligencia artificial. Reuters

"A todos los que cuentan en el sector tecnológico les encanta Jensen", afirmó un aliado de Huang al Financial Times, confirmando que estos esfuerzos de cabildeo cuentan con la aprobación del propio exCEO.

La búsqueda de un sucesor: ¿Rene Haas en la mira?

Mientras la campaña por el regreso de Huang toma fuerza, la junta directiva de Nvidia no se ha quedado de brazos cruzados.

Reportes previos indicaron que la cúpula de la empresa contactó a Rene Haas, actual director ejecutivo de Arm Holdings, perfilándolo como un posible sucesor para calmar a los mercados.

Hasta el momento, Nvidia no ha emitido comentarios oficiales sobre estos movimientos ni sobre la posible restitución de su fundador.

El exdirector ejecutivo de Nvidia afronta la presión mediática tras el escándalo reciente. Reuters

El escándalo que desató la crisis en Nvidia

La abrupta salida de Jensen Huang el pasado jueves se produjo tras la revelación de relaciones extramatrimoniales. El punto crítico fue su vinculación con una presunta espía china.

Este hecho encendió las alarmas de seguridad nacional. De inmediato, surgieron dudas sobre la posible fuga de información y la exportación de chips avanzados de IA hacia China.

Este escándalo ha sumido a la fabricante de chips más valiosa del mundo en una crisis sin precedentes, conmocionando a un sector tecnológico que el propio Huang ayudó a construir y financiar.

Las relaciones extramatrimoniales del exCEO levantaron sospechas de espionaje corporativo y seguridad nacional. Reuters

Con información de agencias