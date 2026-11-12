Los affairs de Jensen Huang: el escándalo sobre posible espionaje chino que golpea al mundo

Treinta y tres años después de fundar la empresa que convirtió en el motor de la inteligencia artificial, Jensen Huang dejó este jueves la dirección de Nvidia en medio de una tormenta que mezcla tres relaciones con mujeres, sospechas de espionaje chino y la presión del Congreso de Estados Unidos.

Huang renunció también al consejo, y la directora financiera, Colette Kress, asumió de forma interina mientras la empresa busca un sucesor permanente.

Las tres relaciones que desataron la crisis

El primer caso involucra a Alice Huang, también llamada Huang Le. Es directora de Megaspeed, una empresa de nube con sede en Singapur y cliente de Nvidia que, según The Wall Street Journal, compró más de 4 mil 800 millones de dólares en chips de la compañía.

Según The New York Times, ambos se conocieron en 2024 en un bar de Taipéi, y el diario publicó el 6 de noviembre que el Ministerio de Seguridad del Estado de China la reclutó para reunir información sobre Huang. Pekín lo niega y lo llama calumnia. Su pasado es difícil de comprobar y ella no ha hablado públicamente desde que estalló el caso, según The Washington Post.

Huang es directora de Megaspeed, cliente de Nvidia con sede en Singapur. via REUTERS

El domingo 8 de noviembre, Nvidia anunció una investigación independiente para determinar si Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera, y Huang envió un correo a sus empleados.

"Fui infiel a mi esposa. Mis actos le hicieron daño a ella y a nuestros hijos", escribió Huang, sin nombrar a la otra persona.

El consejo dijo entonces que mantenía su confianza en él y que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos de la empresa ni la seguridad nacional. El presidente Donald Trump afirmó el lunes que Huang le aseguró que no sabía que ella pudiera ser espía. Nada de esto está comprobado públicamente.

El segundo caso llegó el miércoles. The New York Times publicó, con base en cinco personas que trabajan o trabajaron en Nvidia, que Huang tuvo otra relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de la empresa, de 48 años, que trabaja allí desde 2008 y le reporta directamente.

De acuerdo a reportes, Huang, de 63 años, lleva 41 años casado y Powell también está casada. Los dos se mostraron afectuosos en marzo en un hotel de San José durante la conferencia GTC. Powell no respondió a la solicitud de comentarios, ni Huang ni Nvidia han confirmado esa relación, y Reuters señaló que no pudo verificarla.

Esa noche, The Wall Street Journal reportó que el consejo se reuniría para decidir su futuro y que buscaba reemplazos con una firma externa. Horas después, Huang renunció.

Huang aceptó declarar a puerta cerrada ante el Congreso antes del Día de Acción de Gracias. REUTERS

El mismo jueves, se reveló, con base en dos personas familiarizadas con el asunto, una tercera relación: según la agencia, Huang tuvo un vínculo íntimo con otra empleada de Nvidia, a quien no nombra y a quien no pudo contactar. Nvidia declinó comentar ese reporte.

En paralelo, el fiscal general Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia aún no llega a una conclusión sobre si Alice Huang era espía china, y que el FBI investiga los reportes de que trabajaba para el gobierno de China.

La renuncia y lo que sigue para Nvidia

Nvidia anunció la salida con efecto inmediato. Kress, que llegó a la empresa en 2013 y antes trabajó casi 25 años en finanzas en compañías como Cisco y Microsoft, conservará su cargo de directora financiera mientras el consejo busca un sucesor permanente, interno o externo.

La empresa también nombró a Harvey C. Jones, exdirector general de Synopsys, como primer presidente del consejo en su historia.

"Tiene una comprensión profunda de nuestro negocio", dijo Jones sobre Kress, y afirmó que el consejo tiene plena confianza en ella y en el equipo directivo.

El representante Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, anunció que Huang aceptó declarar ante el Congreso antes del Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre. Lo hizo después de que varios legisladores amenazaran con citarlo bajo apremio.

La comparecencia será a puerta cerrada, con grabación y transcripción, y Mast dijo que hay preguntas serias, sobre todo por el control de exportaciones de chips.

Mast, John Moolenaar (Comité sobre China) y Rick Crawford (Inteligencia) le habían enviado una carta el 4 de noviembre. Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Chris Coons pidieron además al gobierno conservar todos los registros sobre las operaciones de Nvidia.

El consejo de Nvidia dijo que no tenía motivos para creer que se comprometieran secretos o la seguridad nacional. REUTERS

Impacto a la economía mundial

La acción de Nvidia llegó a caer hasta 13 por ciento en la apertura y luego recortó pérdidas hasta una baja de alrededor de 5 por ciento, según CNBC. Al cierre quedó en 166.19 dólares, una baja de 4.34 por ciento frente a los 173.73 dólares previos, tras tocar un mínimo de 148.80 dólares, según Reuters.

La empresa vale menos de 4 billones de dólares y cedió el tercer lugar por capitalización a Apple y Microsoft. Reportará resultados el martes 17 de noviembre.

"Lo que importa para la acción no es si hay un cambio, sino cómo se ejecuta", dijo Ruben Roy, de Stifel.

Nvidia pesa alrededor de 6 por ciento del S&P 500, según Leonard Gilroy, de la Fundación Reason, pero Jill Fisch, de la Universidad de Pensilvania, dijo que a largo plazo será "un pequeño bache" para los ahorradores.