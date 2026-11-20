Donald Trump defendió el viernes su reunión "trascendental" con Xi Jinping y Vladimir Putin, luego de regresar de China para enfrentar duras críticas y agitación tras la dura derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, un día después de su retorno, Trump dijo que sus relaciones con los gobernantes de China y Rusia ayudan a mantener seguro a Estados Unidos.

Defendió en particular sus vínculos con Putin, después de que lo llamara amigo cuando se encontraron en Shenzhen, e insistió en que el jefe del Kremlin quiere terminar la invasión rusa de Ucrania.

Trump defiende la cumbre con Xi y Putin

"Tuvimos uno de los encuentros internacionales más trascendentales en muchos años", dijo Trump a los periodistas. Agregó que hubo gran química entre los líderes de las principales potencias nucleares del mundo.

Tengo relaciones fantásticas con Putin. Es algo muy bueno. Tengo relaciones fantásticas con el presidente Xi. Es algo bueno, y nuestro país está seguro gracias a eso", dijo Trump.

Sin embargo, afirmó que no está seguro de que la desnuclearización, que dijo que fue uno de los principales temas de la cumbre, pueda lograrse algún día.

El octogenario presidente estuvo flanqueado en la Casa Blanca por su vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se sentaron cerca.

Trump aseguró que, en una reunión bilateral, Putin expresó con claridad su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos. Consultado sobre si cree que Putin es un amigo de Estados Unidos, respondió que no puede hablar por el país, pero que su buena relación les da mucha fuerza adicional.

Críticas, Irán y apertura a los demócratas

La apuesta de Trump por alardear de los logros de la cumbre responde a los medios estadunidenses y a los opositores demócratas, que dijeron que el encuentro solo sirvió para fotografiarse con los líderes ruso y chino.

Trump llegó a Asia en busca de una victoria después de la derrota en las elecciones de mitad de mandato, a comienzos de mes, con la guerra de Irán prolongándose y la amenaza de investigaciones de la próxima mayoría demócrata del Congreso.

La reunión Trump-Xi-Putin produjo pocos resultados concretos, a excepción de una breve declaración hacia la paz, en la que no se mencionó ni Ucrania ni Irán.

"Trump es una vergüenza en el escenario mundial", dijo en X la representante demócrata Katherine Clark. "Nada sobre acabar su guerra con Irán. Nada para ayudar a Ucrania. Nada sobre seguridad frente a la IA. En cambio, solo se obsesiona con dictadores".

El republicano pasó la mayor parte de la hora y 28 minutos de la conferencia respondiendo a las críticas por reunirse con los líderes autocráticos de los principales adversarios de Washington.

Trump aseguró que la Corte Penal Internacional está fuera de control y dijo que Putin no estaba feliz con el tribunal, que emitió una orden de arresto contra el líder ruso por la guerra en Ucrania. Sobre Irán, lo acusó de andar con tonterías durante 51 años y dijo que sus líderes quieren llegar a un acuerdo, pero no uno aceptable para él.

También colmó de elogios a Xi, líder del Partido Comunista, por las calles limpias y futuristas de Shenzhen, y las comparó favorablemente con lo que describió como ciudades estadunidenses deterioradas y gobernadas por demócratas.

Aun así, el presidente republicano tuvo un inusual tono conciliador hacia los demócratas, pese a que lo han amenazado con múltiples investigaciones cuando tomen el control del Congreso. Sugirió estar listo para trabajar con el Congreso en salud, entretenimiento y, posiblemente, migración, aunque agregó que también está preparado para vetar leyes si lo necesita.