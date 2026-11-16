Jensen Huang negocia su regreso a Nvidia; más de 157 mil personas exigen restituirlo

Jensen Huang, quien renunció el jueves a la dirección ejecutiva de Nvidia tras un escándalo por sus relaciones extramaritales, analiza la posibilidad de regresar al frente de la compañía y ya conversa con personas de su círculo cercano sobre esa alternativa, informó el Financial Times (FT), con base en fuentes conocedoras del tema.

De acuerdo con Reuters, uno de los aliados del empresario aseguró al diario británico que un grupo de ejecutivos de Silicon Valley prepara una estrategia para impulsar su restitución, incluso mediante la búsqueda de respaldo de la Casa Blanca.

La iniciativa contempla la creación de una especie de sala de operaciones para coordinar los esfuerzos a favor del regreso del directivo, una de las figuras más influyentes de la industria de los semiconductores y del desarrollo de inteligencia artificial.

El posible retorno también recibió el respaldo de miles de personas del sector tecnológico. Más de 157 mil firmantes, entre ellos Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, y Travis Kalanick, cofundador de Uber, suscribieron una carta abierta en la que solicitan al consejo de administración de Nvidia restituir a Huang mientras una investigación independiente esclarece las acusaciones en su contra.

Jensen Huang Erick Retana

La misiva sostiene que el empresario merece un debido proceso y cuestiona que la compañía haya prescindido de su liderazgo sin que se conozcan todos los elementos del caso. Entre los firmantes también figuran Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, y Garry Tan, presidente de Y Combinator.

Más de 7 mil 500 firmantes se identificaron como trabajadores de Nvidia, cifra que representa alrededor de 18 por ciento de la plantilla de la empresa, según la información difundida por AFP.

“Jensen merece un debido proceso, no un linchamiento popular”, señala la carta, que pide mantenerlo al frente de la compañía mientras se desarrolla una investigación independiente.

La sucesión divide a inversionistas

La controversia ocurre mientras Nvidia enfrenta decisiones sobre su futuro directivo. El Financial Times informó días antes que el consejo de administración había contactado a Rene Haas, director ejecutivo de Arm Holdings, como parte de la búsqueda de un posible sucesor.

Via Reuters

En contraste con las presiones para recuperar a Huang, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió el domingo que Nvidia busque a su próximo director ejecutivo fuera de la empresa.

Dos importantes accionistas, Brad Gerstner y Gavin Baker, también solicitaron al consejo mantener abiertas todas las opciones sobre la sucesión.

La incertidumbre alcanzó a los mercados financieros. Las bolsas asiáticas registraron pérdidas este lunes, particularmente en los sectores vinculados con la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores.

Entre las empresas afectadas figuraron la japonesa Kioxia y Tokyo Electron, la taiwanesa TSMC y la surcoreana SK Hynix. También reportaron retrocesos los mercados de Tokio, Seúl y Taipéi, mientras las pérdidas se extendieron a Shanghái, Sídney, Singapur, Manila y Yakarta.

La salida de Huang generó inquietud por el futuro de Nvidia, considerada una pieza central del auge mundial de la inteligencia artificial y de la expansión de los centros de datos.

El empresario dejó el cargo después de que trascendieran relaciones extramaritales, incluida una con una mujer china señalada como presunta espía, situación que abrió cuestionamientos sobre posibles riesgos de seguridad y el manejo de las exportaciones de chips avanzados de inteligencia artificial a China.

Especial.

Nvidia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las versiones de un posible regreso.

La disputa por el futuro de Huang coloca a la compañía ante una decisión que trasciende su estructura directiva: preservar el liderazgo de una de las figuras que impulsaron su crecimiento o apostar por una nueva conducción en medio de la presión de los mercados y las dudas sobre su gobierno corporativo.