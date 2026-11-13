Detienen en Singapur a un quinto sospechoso por presunto fraude con chips de Nvidia

Autoridades de Singapur confirmaron el arresto de Shi Bingzhe por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con la adquisición de servidores que contienen chips de Nvidia.

La Policía informó que Shi es la quinta persona detenida por cargos relacionados con este caso, que contempla hasta 41 acusaciones. Las investigaciones se centran en operaciones de compra de servidores realizadas a través de Superphi y NJ Global, dos compañías en las que el detenido desempeñaba cargos directivos.

Las autoridades también investigan a ambas empresas por posibles operaciones de blanqueo de capitales, según el comunicado oficial. El medio singapurense Channel News Asia relacionó el arresto con una presunta trama de fraude vinculada con los chips de Nvidia.

La investigación se desarrolla después de varios operativos en los que fueron señalados posibles intermediarios que habrían participado en el envío de estos componentes a China sin contar con los permisos de exportación necesarios.

Investigaciones en medio del caso Megaspeed

La Policía señaló que está reforzando la vigilancia sobre las operaciones relacionadas con los chips, luego de que Singapur fuera señalado como un posible punto de tránsito para el contrabando de tecnología hacia China.

El caso ocurre tras el escándalo de Megaspeed, empresa singapurense en la que trabajaba Alice Huang, identificada como supuesta espía china y vinculada sentimentalmente con Jensen Huang, cofundador de Nvidia.

Hasta el momento, las autoridades no establecieron una conexión entre la detención de Shi Bingzhe y la investigación relacionada con Megaspeed.

El comunicado policial establece que, en caso de ser declarado culpable, Shi podría recibir hasta 10 años de prisión, una multa de 500 mil dólares singapurenses, equivalentes a aproximadamente 388 mil 263.55 dólares estadounidenses, o ambas sanciones.

Las compañías involucradas también podrían enfrentar multas de hasta un millón de dólares singapurenses, alrededor de 776 mil 518.10 dólares estadounidenses.

La sanción podría elevarse al doble del valor de las ganancias obtenidas mediante las actividades delictivas atribuidas, si esa cantidad supera el monto establecido.