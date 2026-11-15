Jensen Huang: los affaires le costaron el PIB de México

Hay rostros que definen una época. Si el siglo XXI tuviera que esculpirse en silicio y corriente eléctrica, el rostro de esa era probablemente pertenecería a Jen-Hsun “Jensen” Huang. Con su eterna chamarra de cuero negro, una energía imparable y una sonrisa perpetua de eterno inconforme, Huang pasó de ser un ingeniero de origen taiwanés en la periferia de la industria de los videojuegos a convertirse en el zar indiscutible de la inteligencia artificial (IA), al timón de Nvidia, la compañía que llegó a ser la más valiosa del mundo.

El ingeniero que veía en las tarjetas gráficas y los procesadores avanzados el futuro de la inteligencia artificial —tal cual como me lo contó en una entrevista en enero de 2014, en el marco del CES, en un pequeño salón de conferencias en el MGM en Las Vegas, cuando Nvidia era vista como la mejor empresa para impulsar los videojuegos y en ese año los autos inteligentes con sus desarrollos—, hoy parece que está enterrando su carrera.

Los altares del poder tecnológico son resbaladizos, como lo han comprobado otros “genios” del sector, donde podemos mencionar a Bill Gates, el fundador de Microsoft, hoy divorciado de su esposa Melinda por un escándalo fotográfico en las famosas fiestas de Jeffrey Epstein, o Jeff Bezos, también divorciado por una aventura con una reportera que hoy es su pareja. Hoy, el titán de las microchips se enfrenta a la prueba más difícil de su vida personal y empresarial: un escándalo de espionaje internacional que sacudió los cimientos de la geopolítica tecnológica global, y a Huang le costó su trabajo.

Raíces, Infancia y el salto al Nuevo Mundo

La historia de Jensen Huang comenzó a fraguarse mucho antes de las salas de servidores y las placas gráficas de alta gama. Nació en Tainan, Taiwán, en 1963. Su infancia estuvo marcada por un giro drástico cuando sus padres, previsores ante la inestabilidad geopolítica de la región, decidieron enviar a Jensen y a su hermano a vivir con unos tíos en Estados Unidos, cuando él apenas era un niño.

Aterrizó en un internado metodista en Kentucky, una experiencia formativa y dura para un menor que apenas dominaba el inglés. Lejos de derrumbarse, aquel muchacho desarrolló una disciplina de hierro. Años después, su familia se reunió en Oregón. Su pasión por la electrónica y las computadoras floreció desde temprana edad, lo que lo llevó a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y, posteriormente, a obtener una maestría en la misma materia en la Universidad de Stanford en 1992.

Antes de fundar Nvidia en 1993, junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem, Huang trabajó en LSI Logic y Advanced Micro Devices (AMD). La leyenda cuenta que la idea de crear la compañía nació en una sucursal de la cadena Denny’s en San José, California. Su visión era arriesgada: apostar por el procesamiento gráfico acelerado (GPU) en una época en la que la industria apenas vislumbraba el potencial de los gráficos en 3D para los videojuegos.

Durante décadas, Nvidia fue sinónimo de la industria del entretenimiento digital. Las tarjetas gráficas de la serie GeForce hicieron las delicias de millones de gamers en todo el mundo. Pero la genialidad estratégica de Huang –y su persistencia casi obsesiva– consistió en advertir mucho antes que nadie que la arquitectura paralela de las GPU no sólo servía para mover polígonos virtuales, sino que era la herramienta perfecta para entrenar redes neuronales y modelos masivos de inteligencia artificial.

Cuando el boom de la IA generativa estalló a principios de la década de 2020, Nvidia ya tenía construidos los cimientos del imperio moderno: dominaba entre 80 y 90 por ciento del mercado mundial de procesadores avanzados para centros de datos.

Pasiones, gustos y un magnate

Fuera de las oficinas centrales de Santa Clara, California, la vida de Huang ha estado anclada en la estabilidad familiar. Contrajo matrimonio con Lori Huang (con quien se casó en 1985 y tiene dos hijos), manteniendo durante décadas un perfil público alejado de los excesos habituales de Silicon Valley.

¿Qué le gusta y qué no le gusta a Jensen Huang? Le apasiona profundamente la arquitectura moderna, la eficiencia operativa extrema y la disrupción tecnológica constante.

Detesta la complacencia corporativa y la burocracia lenta. Su estilo de liderazgo es célebre por mantener una estructura organizativa muy plana –se dice que tiene decenas de subordinados directos reportando a él de manera simultánea– y por exigir una cultura de trabajo donde el error es aceptado siempre y cuando impulse el aprendizaje rápido.

Entre sus aficiones destacan la lectura voraz sobre historia económica y tecnológica, y mantiene un estrecho vínculo con la alta política internacional, asesorando a gobiernos en materia de estrategia científica.

Las tormentas: tres escándalos

Sin embargo, el destino de los gigantes suele torcerse por sus flaquezas humanas, por una inteligencia que pocos poseen, más allá de la resolución de las matemáticas o los grandes algoritmos: la emocional. A principios de este mes, el noviembre negro para el hombre de la chamarra de cuero, la reputación de Huang se vio envuelta en un terremoto mediático y judicial de proporciones históricas tras destaparse los detalles de una relación extramarital.

Según revelaron investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia, Huang mantuvo un vínculo sentimental con Alice Huang (sin parentesco con él), una ejecutiva china de una empresa socia de Nvidia en Singapur llamada Megaspeed.

Lo que comenzó como una infidelidad personal escaló rápidamente a una pesadilla de seguridad nacional cuando agencias de inteligencia estadunidenses determinaron que la mujer presuntamente había sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para infiltrarse en círculos de poder tecnológico.

El golpe financiero y legal es tremendo. Las acciones de Nvidia, que ya venían cayendo desde meses atrás, sufrieron caídas bursátiles drásticas, perdiendo valor de mercado en cuestión de días ante el temor de los inversores: más de 900 mil millones de dólares.

Pero, si se toma en cuenta desde el pico de valor accionario de la empresa el pasado 6 de octubre, rebasando los 270 dólares por acción, la caída total al pasado viernes fue de 1.80 mil millones de dólares, lo que se equipara al PIB de México. A ello, se sumaron dos escándalos más con personal de la empresa que dirigía, lo que terminó sepultando su carrera en Nvidia.

Paralelamente, despachos de abogados presentaron demandas colectivas contra la compañía y el propio director ejecutivo, acusándolos de negligencia y de ocultar información crucial.

Ante la presión insostenible, Huang emitió una carta abierta dirigida a sus empleados y su familia donde admitió su infidelidad: “Mis acciones lastimaron a mi esposa y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”.

El caso escaló al Capitolio y a la Casa Blanca. Comités del Congreso estadunidense abrieron investigaciones a puerta cerrada para esclarecer el alcance de los contactos, mientras el presidente Donald Trump confirmó que el FBI abrió pesquisas sobre el trasfondo de la situación, aunque minimizó en declaraciones públicas el riesgo directo sobre el liderazgo del magnate.

La tumba que le costó su puesto es que el diario The New York Times publicó la semana pasada que Huang tuvo un segundo affaire con la vicepresidenta de Nvidia para el sector salud y, de acuerdo con testimonios de trabajadores, fueron captados en un hotel de San José, California, en marzo pasado durante una conferencia.

Cinco personas que trabajaron para Nvidia explicaron al NYT que la directiva, identificada por las iniciales K.P., es una mujer casada de 48 años.

Un día después, Reuters puso en su sitio web otra nota donde se señalaba que Huang tuvo otro encuentro de índole sentimental con otra trabajadora de Nvidia, a pesar que ya se conocía su renuncia.

El legado

Hoy, Jensen Huang está acabado en Nvidia. Las teorías conspirativas especulan si lo tiraron de su puesto por el poder que tenía acumulado, y sobre si afectaba a naciones como Israel con su tecnología rumbo a China. El hombre que dotó a las computadoras de la capacidad de pensar se encuentra lidiando con las consecuencias imprevisibles de sus propias decisiones personales en medio de una nueva Guerra Fría tecnológica. Trabajo no le faltará, Elon Musk lo invitó a dirigir SpaceX, pero todo es un dicho de redes sociales. Lo cierto es que Huang cambió la historia de la IA, como sepultó la suya por ahora.